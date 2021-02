British Asian Media Awards 2021: ‘आजतक’ चुना गया बेस्ट न्यूज चैनल

कोरोना संकट महामारी और लॉकडाउन की चुनौतियों के बीच निर्भीक पत्रकारिता के लिए आजतक को बेस्ट इंडियन न्यूज चैनल के अवॉर्ड से नवाजा गया है. ब्रिटिश एशियन मीडिया अवॉर्ड के दूसरे संस्करण में यह सम्मान दिया गया है.

आजतक ने न सिर्फ रेटिंग के मामले में अपनी बादशाहत जारी रखी बल्कि भारत और यूके में संतुलित रिपोर्टिंग के साथ महत्वपूर्ण खबरों को सामने लाने का काम किया. राजदीप सरदेसाई के साथ रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दक्षिणपंथी मीडिया की महिलाविरोधी पत्रकारिता के खिलाफ हिम्मत भरी लड़ाई के रूप में ट्विटर द्वारा सराहा गया. चैनल ने राजनीतिक ट्रोल और दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा का बहादुरी से सामना किया जबकि इसके प्रमुख चेहरे राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई दक्षिणपंथी दबाव समूहों के निशाने पर रहे. चैनल ने यूके संवाददाता लवीना टंडन के साथ मिलकर कई लोकल शो प्रसारित किए.

बता दें कि ब्रिटिश एशियन मीडिया अवॉर्ड ने उन संस्थाओं को सम्मानित किया है, जिन्होंने कोरोना संकट वाले साल में साउथ एशियन कम्युनिटी को न्यूज, एंटरटेनमेंट और एक्टिविजम के जरिए आवाज दी है.



अन्य विजेताओं की बात करें तो पाकिस्तान के जियो न्यूज को भी सम्मानित किया गया है. एशियन लाइट को बेस्ट एशियन न्यूज पेपर के लिए सम्मानित किया गया है. भारत और ब्रिटेन के बीच खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर लखबीर सिंह को स्पेशल अवॉर्ड दिया गया है. MSDUK के फाउंडर और सीईओ मंयक शाह को डायवर्सिटी चैंपियन का अवॉर्ड दिया गया है. एंटरटेंमेंट चैनल की लिस्ट में सोनी टीवी को सर्वश्रेष्ठ चैनल का पुरस्कार दिया गया है.कौन बनेगा करोड़पति, इंडियन आइडल, क्राइम पेट्रोल, मेरे सांई और कपिल शर्मा शो जैसे कार्यक्रमों की लगातार व्यूवरशिप ब्रिटिश एशियन कम्यूनिटी में लगाताकर बढ़ी है. मूवी चैनल के लिस्ट में जी सिनेमा को पुरस्कार मिला है.

रिएलिटी शो के तौर पर कौन बनेगा करोड़पति को बेस्ट रिएलिटी शो का पुरस्कार मिला है. स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले अनुपमा को बेस्ट डेली सोप कार्यक्रम का पुरस्कार मिला है. यूके के पहले और सबसे बड़े साउथ एशियन रेडियो चैनल सनराइज रेडियो को बेस्ट एशियन रेडियो चैनल का पुरस्कार दिया गया है है.

न्यू मीडिया अवॉर्ड की श्रेणी में Global Indian Series for the Podcast Judged by Autism को पॉडकास्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया है. B4U Music को बेस्ट एशियन म्यूजिक चैनल से सम्मानित किया गया है. हॉटस्टार को बेस्ट ओटीटी प्लेटफार्म से सम्मानित किया है. ओटीटी ओरिजिनल शो के लिस्ट में Zee5 के चुड़ैल को बेस्ट ओटीटी ओरिजिनल शो का पुरस्कार मिला है.

एडवरटाइजिंग एजेंसी के लिस्ट में Here and Now 365 को मल्टीकल्चरल मार्केटिंग परिभाषित करने के लिए सम्मानित किया गया है. Morrisons Living is Giving को बेस्ट कम्युनिटी कैंपेन के लिए अवॉर्ड से नवाजा गया है. मार्केटिंग ब्रांड के मामले में ICICI Bank UK ने बाजी मारी है.कोरोना संकट के बीच भी इस बैंक ने अपने लक्ष्य हासिल किए. एनआरआई बैंकिंग के जरिए इस बैंक ने यूके में भी नए ग्राहक स्थापित किए. Elephant Atta के विटामिन डी कैंपेन को बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन का अवॉर्ड दिया गया है. सतनाम संघेरा को ब्रिटिश एशियन जर्नलिस्ट/राइटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.



गौरव जंडवानी को मीडिया इंपैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है. रीता लोई को एलजीबीटी चैंपियन का पुरस्कार मिला है. एलजीबीटी और साउथ एशियंस की आवाज उठाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है. कम्युनिटी चैंपियन/इंफ्लूएंसर का पुरस्कार डॉ. चंद नागपाल को मिला है.