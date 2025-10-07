ओडिशा में BJP नेता पिताबास पांडा की गोली मारकर हत्या

ओडिशा के गंजम जिले के ब्रह्मपुर में सोमवार शाम को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता पिताबास पांडा को उनके घर के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रात करीब 10 बजे पिताबास पांडा ब्रह्मनगर स्थित बैकुंठ नगर में अपने घर लौट रहे थे तभी हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए. सीने में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत एमकेजीसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने आरोपी हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कहा, 'वह एक जाने-माने और साहसी नेता थे जो नियमित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे थे जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.'

पिताबास पांडा ओडिशा स्टेट बार काउंसिल के सदस्य थे और कानूनी क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती के रूप में जाने जाते थे. वह पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे.

इस घटना से स्थानीय राजनीतिक बिरादरी में खलबली और आक्रोश फैल गया है और तनाव पैदा हो गया है. पुलिस ने हमले के दोषियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है.

गौरतलब है कि गोलीबारी की ये घटना उस समय हुई जब ब्रह्मपुर के एसपी सरवण विवेक और बैद्यनाथपुर आईआईसी सुचित्रा परिदा कथित तौर पर छुट्टी पर थे. इस बीच आधिकारिक आंकड़े क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं.

