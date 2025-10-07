scorecardresearch
 

Feedback

ओडिशा में BJP नेता पिताबास पांडा की गोली मारकर हत्या

ओडिशा में बीजेपी नेता पिताबास पांडा की गोली मारकर हत्या की घटना से आसपास के इलाके में तनाव पैदा हो गया है. पुलिस ने बताया कि ये घटना उस वक्त हुई जब वह करीब रात 10 बजे अपने घर लौट रहे थे. अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है.

Advertisement
X
दिवंगत बीजेपी नेता पिताबास पांडा. (File Photo: ITG)
दिवंगत बीजेपी नेता पिताबास पांडा. (File Photo: ITG)

ओडिशा के गंजम जिले के ब्रह्मपुर में सोमवार शाम को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता पिताबास पांडा को उनके घर के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रात करीब 10 बजे पिताबास पांडा ब्रह्मनगर स्थित बैकुंठ नगर में अपने घर लौट रहे थे तभी हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए. सीने में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत एमकेजीसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने आरोपी हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

cuttack violence
कटक में सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव, VHP का 12 घंटे का बंद, 8 लोग गिरफ्तार  
bull attack in Durga Immersion in Cuttack
मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान सांड का हमला, युवक को सींग से उठाकर पटका, Video  
After the immersion of Durga in Cuttack, there was chaos, and a curfew is in place.
कटक: दुर्गा विसर्जन के बाद हिंसा... देखिए कमिश्नर ने क्या-क्या बताया?  
Violence after Durga immersion in Cuttack, curfew imposed, crackdown on those spreading rumors.
दो घुटों में झड़प, कटक में क्यों फैला तनाव? देखें रिपोर्ट 
Prohibitory orders have been imposed in 13 police stations in view of communal tension in Cuttack
कटक में हिंसा और आगजनी के बाद इंटरनेट बंद, 13 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू, VHP ने आज बुलाया है बंद 

परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कहा, 'वह एक जाने-माने और साहसी नेता थे जो नियमित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे थे जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.'

Advertisement

पिताबास पांडा ओडिशा स्टेट बार काउंसिल के सदस्य थे और कानूनी क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती के रूप में जाने जाते थे. वह पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे.

इस घटना से स्थानीय राजनीतिक बिरादरी में खलबली और आक्रोश फैल गया है और तनाव पैदा हो गया है. पुलिस ने हमले के दोषियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है.

गौरतलब है कि गोलीबारी की ये घटना उस समय हुई जब ब्रह्मपुर के एसपी सरवण विवेक और बैद्यनाथपुर आईआईसी सुचित्रा परिदा कथित तौर पर छुट्टी पर थे. इस बीच आधिकारिक आंकड़े क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement