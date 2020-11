कोलकाता: दिवंगत बीजेपी नेता मदन घोराई के परिजनों से मिले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के तीन दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं. राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा से पहले अमित शाह की यह यात्रा बेहद अहम है और इस दौरे पर वह स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर चुनाव की रणनीति बनाएंगे. अमित शाह बुधवार रात कोलकाता पहुंचे. अमित शाह के दौरे को लेकर बंगाल बीजेपी में काफी उत्साह है.

कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह ने पूर्व मिदनापुर के पटासपुर के बीजेपी बूथ उपाध्यक्ष मदन घोराई के परिजनों से मुलाकात की. यह जानकारी अमित शाह ने खुद ट्वीट कर दी है. अमित शाह ने अपने ट्वीट में इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.

Met with the family of our martyred Booth Vice President Madan Ghorai in Kolkata.



I bow to his braveheart family.@BJP4India will always remain indebted to our karyakartas who have given their supreme sacrifice while fighting against atrocities and injustice in West Bengal. pic.twitter.com/feOTJVbwhi