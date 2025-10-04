scorecardresearch
 

बीजापुर में IED ब्लास्ट, एक महिला नक्सली घायल, जंगल में छोड़कर भागे साथी

बीजापुर के मादेड थाना क्षेत्र में स्थित बांदेपारा जंगल इलाके में IED ब्लास्ट हुआ. इस घटना में एक महिला नक्सली के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आ रही है. पुलिस ने बताया कि नक्सली जंगल में IED लगा रहे थे, तभी अचानक एक आईईडी फट गया.

IED ब्लास्ट में नक्सली महिला घायल. (photo: ITG)
बीजापुर के बंदेपारा जगल इलाके में आज एक आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट में एक नक्सली महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने बताया कि नक्सली इलाके में आईईडी लगा रहे थे, तभी अनजाने में फट गया. हादसे के बाद महिला का साथी उसे घायल अवस्था में छोड़कर मौके से हथियार लेकर मौके से भाग गए.

पुलिस के अनुसार, बीजापुर के मदेड पुलिस स्टेशन बंदेपारा जंगल क्षेत्र में आज आईईडी लगा रहे थे, तभी एक आईईडी में विस्फोट हो गया. इस हादसे में एक नक्सली महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है. इस बारे में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी.

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल नक्सली महिला को बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है.

पुलिस ने बताया कि ब्लास्ट की चपेट में आने वाली नक्सली महिला की पहचान गुज्जा सोढ़ी के रूप में हुई है. वह मादेड क्षेत्र समिति के तहत एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) कन्ना बुचना के साथ 6-7 साल से सक्रिय थी. सोढ़ी के पास 12-बोर का हथियार था.

हथियार लेकर भागे साथी

पुलिस ने बताया कि आईईडी फटने के बाद गुज्जा सोढ़ी के साथी नक्सली उसे घायल अवस्था में जंगल में छोड़कर भाग गए. वे जाते वक्त उसके हथियार भी अपने साथ ले गए. इस कठिन परिस्थिति में नक्सलियों का अपने साथी को छोड़ भागना उनके संगठन की निर्ममता को दर्शाता है.

बीजापुर का जंगल क्षेत्र नक्सलियों की सक्रियता के लिए जाना जाता है. इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए हैं. पुलिस का मुख्य लक्ष्य फरार हुए नक्सलियों को पकड़ना और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

