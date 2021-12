भूटान ने किया पीएम मोदी का सम्मान, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा

विदेश में एक बार फिर भारत का डंका बजा है. भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है. भूटान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार Ngadag Pel gi Khorlo से सम्मानित किया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी को भूटान ने ये पुरस्कार दोस्ती और आपसी सहयोग के लिए दिया है. भूटान सरकार ने बताया कि महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग किया. भूटान ने इस पुरस्कार के लिए अपने लोगों की ओर से बधाई देते हुए कहा कि उन्हें हमेशा एक महान और आध्यात्मिक इंसान के रूप में देखा है. भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को देश आने का न्योता भी दिया है.

Overjoyed to hear His Majesty pronounce Your Excellency Modiji's name for the highest civilian decoration, Ngadag Pel gi Khorlo.