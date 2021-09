Bharat Bandh: दिल्ली-नोएडा-गाजियाबाद में ट्रैफिक डायवर्जन, कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद

कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है. किसान संगठनों का ये भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हज़ारों किसान डटे हुए हैं, ऐसे में अब भारत बंद बुलाने के कारण दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्र में जाम की स्थिति है.



अगर आप दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा या आसपास के इलाके में सफर करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से बच सकते हैं क्योंकि कई जगह रूट को डायवर्ट किया गया है या फिर रास्ता ही बंद है.



• यूपी-गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से ट्रैफिक बंद

• लालकिले के आसपास रास्ता बंद, छत्ता रेल-सुभाष मार्ग भी बंद

• दिल्ली-नोएडा के लिए डीएनडी का इस्तेमाल, गाजियाबाद के लिए विकास मार्ग (डायवर्जन)

• पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन की एंट्री-एग्जिट बंद

