Bharat Bandh: रेल की पटरियों पर डटे किसान, भारत बंद के चलते दिल्ली-पंजाब रूट की 25 ट्रेनें प्रभावित

Trains affected Due to Bharat Bandh: देश भर के विभिन्न हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन जारी है. कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के भारत बंद (Bharat Bandh) का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, गुरुग्राम, पंजाब और हरियाणा में दिखाई दे रहा है. जहां हाइवे और टोल प्लाजा को किसानों ने जाम कर दिया है. जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार और ट्रैफिक जाम है. वहीं, पटियाला में किसान पटरी पर बैठ गए हैं, जिससे ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है.

भारत बंद के दौरान किसानों ने कई नेशनल और स्टेट हाइवे के साथ ही रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक कर दिए हैं. किसान आंदोलन की वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. रेलवे के मुताबिक दिल्ली-पंजाब रूट की कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है तो वहीं, कुछ गाड़ियों को आंशिक तौर पर कैंसिल कर दिया गया है.

Train operations affected in Delhi, Ambala and Firozpur divisions as people are sitting on railway tracks. More than 20 locations are being blocked in Delhi division. About 25 trains affected in Ambala and Firozpur divisions: Northern Railway#BharatBandh