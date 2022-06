Bharat Bandh: लंबा ट्रैफिक जाम, सड़कों पर रेंगती गाड़ियां... दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम में पब्लिक का हाल बेहाल, Photos

Delhi-NCR Traffic Jam: अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर दिखने लगा है. दिल्ली से सटी अलग-अलग सीमाओं पर किलोमीटर लंबा जाम लगा दिख रहा है. नोएडा, गुरुग्राम के दिल्ली से सटे बॉर्डर से जाम की भयंकर तस्वीर सामने आ रही हैं.

बता दें कि अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे विभिन्न छात्रों के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी आज भारत बंद का ऐलान किया था. इसमें मुख्य फोकस दिल्ली पर था.

विभिन्न संगठनों ने दिल्ली कूच की बात कही थी. इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई. सुबह से ही दिल्ली की तरफ जा रहे लोगों की कड़ी जांच शुरू हो गई. बैरिकेडिंग की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां रेंगती दिखीं, जिसकी वजह से लंबे-लंबे जाम लग गए.

#WATCH | Massive traffic snarl on the Sarhaul border at Delhi-Gurugram expressway as Delhi Police begins checking of vehicles in wake of #BharatBandh against #AgnipathScheme , called by some organisations. pic.twitter.com/QPYtguMKV1

गुरुग्राम से दिल्ली आ रहे लोग फंसे

गुरुग्राम में सुबह-सुबह ऑफिस के टाइम पर लंबा जाम लग गया. अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ संगठनों द्वारा देशभर में 'भारत बंद' के आह्वान के बीच दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया. यह जाम सिर्फ दिल्ली में जाने वाले रास्ते पर रहा. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर सख्ती की हुई है.

नोएडा में रेंगती दिखीं गाड़ियां

जाम की दिक्कत दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर भी देखने को मिली. यहां चिल्ला बॉर्डर नोएडा-दिल्ली लिंक रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया. इसपर नोएडा के ADCP रणविजय सिंह ने कहा कि भारत बंद के काफी इनपुट हमारे पास है, उसके हिसाब से हमने अपनी सभी व्यवस्थाएं कर रखीं हैं. हम सभी बॉर्डर पर तैनात है.

वह बोले कि हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रदर्शनकारी जो दिल्ली में क़ानून व्यवस्था को प्रभावित करता है, वह इस सीमा से अंदर न आ पाए.

#WATCH | Heavy traffic at Noida-Delhi Link Road at Chilla border due to security checks by UP Police in wake of Bharat Bandh against #AgnipathScheme



ADCP Noida, Ranvijay Singh says, "We're ensuring that no protester can pass through here, we're coordinating with Delhi Police." pic.twitter.com/SczgaxTn3W