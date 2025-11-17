बेंगलुरु में तड़के 4:30 बजे सनसनीखेज लूट... स्कूटी सवार को चलती गाड़ी से गिराकर लूटा, Video

मध्य बेंगलुरु में सुबह-सुबह हुई एक चौंकाने वाली लूट ने जन सुरक्षा को लेकर गंभीर समस्या पैदा कर दी है. शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे शांतिनगर रोड से जा रहे एक स्कूटी सवार शख्स पर 3 बदमाशों ने हमला कर दिया.

गिरोह ने पीड़ित की स्कूटी को ओवरटेक किया और फिर चलते हुए ही चाबी छीन ली, जिससे वह गिरने से बाल बाल बचा. जैसे ही पीड़ित ने खुद को संतुलित करने की कोशिश की.

दो गुंडों ने उस पर हमला कर दिया और कीमती सामान छुड़ा लिया. जबकि एक स्कूटी को स्टार्ट करके खड़ा रहा. बदमाश बिना किसी डर के वारदात को अंजाम देकर भाग गए.

स्थानीय लोगों का कहना है कि किंग स्ट्रीट, अल्बर्ट स्ट्रीट और कॉन्वेंट रोड जंक्शन पर सुबह-सुबह इसी तरह के हमले आम हो रहे हैं, जो इलाके में बढ़ती अराजकता की ओर इशारा करता है.

विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है और अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है. पुलिस अधिकारी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और आसपास सक्रिय स्कूटर गिरोह का पता लगाने के लिए और जानकारी जुटा रहे हैं.

