scorecardresearch
 

Feedback

बेंगलुरु के फॉर्म हाउस में चल रही थी रेव पार्टी, पुलिस ने छापा मारकर 102 लोगों को पकड़ा

बेंगलुरु के देविगेरे क्रॉस के पास एक फार्महाउस में चल रही संदिग्ध रेव पार्टी पर पुलिस ने छापा मारकर 102 लोगों को हिरासत में लिया. गांजा बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया. पार्टी व्हाट्सऐप ग्रुप के ज़रिए आयोजित की गई थी. आयोजकों पर केस दर्ज किया गया है.

Advertisement
X
फार्महाउस में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस का बड़ा एक्शन (Photo: AI-generated)
फार्महाउस में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस का बड़ा एक्शन (Photo: AI-generated)

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में शनिवार देर शाम एक संदिग्ध रेव पार्टी का खुलासा हुआ. पुलिस ने छापा मारकर 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जबकि मौके से गांजा भी बरामद किया गया है.

यह कार्रवाई कग्गलिपुरा पुलिस स्टेशन की टीम ने बेंगलुरु साउथ ज़िले के एसपी आर. श्रीनिवास गौड़ा के नेतृत्व में की. पुलिस के अनुसार, पार्टी देविगेरे क्रॉस के पास एक फार्महाउस में चल रही थी.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह रेव पार्टी एक व्हाट्सऐप ग्रुप के ज़रिए आयोजित की गई थी. पार्टी में शामिल अधिकांश लोग बेंगलुरु के रहने वाले 20–30 वर्ष के युवा थे. कई प्रतिभागी आईटी क्षेत्र से जुड़े बताए जा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Bengaluru Murder Case
पहले बॉयफ्रेंड संग मां को मारा, फिर रचा सुसाइड का ड्रामा... लड़की की खौफनाक करतूत! 
Bengaluru online fraud
बेंगलुरु: ऑनलाइन मंगाया मोबाइल, अंदर निकली टाइल 
courier unboxing
ऑनलाइन मंगाया 1.86 लाख रुपये का मोबाइल, अंदर निकली टाइल 
गिग वर्कर की हत्या को रोड एक्सीडेंट दिखाने की साजिश, CCTV ने खोली पोल, आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार 
पुलिस सिस्टम पर पोस्टमार्टम के दौरान रिश्वत मांगने का आरोप लगा था.
बेंगलुरु: पुलिस सिस्टम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने से हड़कंप, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड 

गांजा बरामद, मेडिकल जांच के लिए भेजे गए सभी लोग

छापेमारी के दौरान पुलिस ने थोड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.  सभी 102 लोगों को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराई गई. ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे नशे के प्रभाव में थे या नहीं.

Advertisement

पुलिस के अनुसार, सभी को जांच के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.

बिना लाइसेंस चल रहा था फार्महाउस

पुलिस ने बताया कि जिस प्रॉपर्टी पर पार्टी हो रही थी, वह होम स्टे के रूप में संचालित की जा रही थी, लेकिन उसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था. आयोजकों और प्रॉपर्टी मालिकों दोनों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: हैदराबाद में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार, ड्रग्स और लग्जरी कारें जब्त

एसपी बोले - “कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”

एसपी आर. श्रीनिवास गौड़ा ने कहा, “हमारे पास इस पार्टी के बारे में पुख्ता सूचना थी. जांच में पाया गया कि यह पार्टी अवैध रूप से आयोजित की गई थी और इसमें नशे का सेवन हो रहा था.
इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

फॉरेंसिक रिपोर्ट से तय होगी आगे की कार्रवाई

फिलहाल पुलिस ने बरामद पदार्थों को फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि किस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा.

शहर में रेव पार्टियों पर बढ़ी निगरानी

यह घटना ऐसे समय में सामने आई जब बेंगलुरु पुलिस ने हाल के महीनों में ड्रग्स और नशे से जुड़ी पार्टियों पर निगरानी बढ़ा दी है. शहर के बाहरी इलाकों में फार्महाउस और प्राइवेट होम स्टे नए पार्टी स्पॉट के रूप में उभर रहे हैं, जहां प्रशासनिक निगरानी सीमित रहती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement