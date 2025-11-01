बेंगलुरु के फॉर्म हाउस में चल रही थी रेव पार्टी, पुलिस ने छापा मारकर 102 लोगों को पकड़ा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में शनिवार देर शाम एक संदिग्ध रेव पार्टी का खुलासा हुआ. पुलिस ने छापा मारकर 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जबकि मौके से गांजा भी बरामद किया गया है.

यह कार्रवाई कग्गलिपुरा पुलिस स्टेशन की टीम ने बेंगलुरु साउथ ज़िले के एसपी आर. श्रीनिवास गौड़ा के नेतृत्व में की. पुलिस के अनुसार, पार्टी देविगेरे क्रॉस के पास एक फार्महाउस में चल रही थी.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह रेव पार्टी एक व्हाट्सऐप ग्रुप के ज़रिए आयोजित की गई थी. पार्टी में शामिल अधिकांश लोग बेंगलुरु के रहने वाले 20–30 वर्ष के युवा थे. कई प्रतिभागी आईटी क्षेत्र से जुड़े बताए जा रहे हैं.

गांजा बरामद, मेडिकल जांच के लिए भेजे गए सभी लोग

छापेमारी के दौरान पुलिस ने थोड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. सभी 102 लोगों को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराई गई. ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे नशे के प्रभाव में थे या नहीं.

पुलिस के अनुसार, सभी को जांच के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.

बिना लाइसेंस चल रहा था फार्महाउस

पुलिस ने बताया कि जिस प्रॉपर्टी पर पार्टी हो रही थी, वह होम स्टे के रूप में संचालित की जा रही थी, लेकिन उसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था. आयोजकों और प्रॉपर्टी मालिकों दोनों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

एसपी बोले - “कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”

एसपी आर. श्रीनिवास गौड़ा ने कहा, “हमारे पास इस पार्टी के बारे में पुख्ता सूचना थी. जांच में पाया गया कि यह पार्टी अवैध रूप से आयोजित की गई थी और इसमें नशे का सेवन हो रहा था.

इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

फॉरेंसिक रिपोर्ट से तय होगी आगे की कार्रवाई

फिलहाल पुलिस ने बरामद पदार्थों को फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि किस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा.

शहर में रेव पार्टियों पर बढ़ी निगरानी

यह घटना ऐसे समय में सामने आई जब बेंगलुरु पुलिस ने हाल के महीनों में ड्रग्स और नशे से जुड़ी पार्टियों पर निगरानी बढ़ा दी है. शहर के बाहरी इलाकों में फार्महाउस और प्राइवेट होम स्टे नए पार्टी स्पॉट के रूप में उभर रहे हैं, जहां प्रशासनिक निगरानी सीमित रहती है.

