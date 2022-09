बेंटले और लेक्सस जैसी लग्जरी गाड़ियां बेंगलुरु की सड़कों पर बह रहीं, बाढ़ से बेहाल मेगा सिटी

बेंगलुरु में भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है. बारिश के आगे बेबस बेंगलुरु की हालत बिगड़ती जा रही है. एक दिन पहले सड़कों पर दिख रहा जलजमाव अब रिहायशी बस्तियों तक फैल गया है. सिलिकॉन सिटी की पॉश कॉलोनियों में एनडीआरएफ की नाव चल रही है. सड़क पर कहीं बस फंस जाती है तो कहीं लग्जरी कार बह रही हैं.

सिलिकॉन सिटी के बाशिंदों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी तस्वीरें उन्हे अपने आस पास ही देखने को मिलेगी. रास्ते में फंसी लग्जरी कार को बैलगाड़ी की तरह खींच कर निकाला जा रहा है. सड़क पर बने तालाब के बीच बस फंस गई थ, जिसे सैंकड़ों लोगों ने मिलकर बाहर निकाला. कंपनियों के कर्मचारी ट्रैक्टर पर सवार होकर दफ्तर जाते नजर आए.

यहां देखिए वीडियो-

पानी इतना था कि कारें चल नहीं सकती थी. ऐसे में ट्रैक्टर की सवारी ही सहारा बनी. आज भी कर्मचारियों के आने-जाने और स्थानीय लोगों के लिए रेस्क्यू के लिए ट्रैक्टर की ही मदद ली जा रही है. पानी घरों के अंदर भी घुस गया है. बेंगलुरु के एक प्राइवेट विला में बारिश के पानी से शानदार ड्रॉइंग रूम, स्वीमिंग पूल में तब्दील हो गया.

Family and my Pet Albus has been evacuated on a Tractor from our society that’s now submerged. Things are bad. Please take care. DM me if you need any help, I’ll try my best to help. pic.twitter.com/MYnGgyvfx0