बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 50 करोड़ का हाइड्रो गांजा और मशरूम जब्त, श्रीलंकाई तस्कर समेत तीन गिरफ्तार

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर एनसीबी ने 45.4 किलो हाइड्रो गांजा और 6 किलो साइकोसाइबिन मशरूम जब्त किए हैं. कार्रवाई में तीन लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें एक श्रीलंकाई नागरिक शामिल है. ड्रग्स 250 वैक्यूम सील फूड टिन्स में छिपाए गए थे. इस साल एनसीबी ने 220 किलो हाइड्रो गांजा जब्त किया है.

31.4 किलो हाइड्रो गांजा और 4 किलो मशरूम जब्त.(Photo: AI-generated)
बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ज़ोनल यूनिट ने 45.4 किलो हाइड्रो गांजा और 6 किलो साइकोसाइबिन मशरूम जब्त किया है. इस कार्रवाई में तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल है. जब्त माल की अनुमानित कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये बताई गई है.

एनसीबी ने बताया कि थाईलैंड से हाइड्रोपोनिक गांजा तस्करी करने वाले ड्रग कार्टेल के खिलाफ विशेष खुफिया सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई. कोलंबो से आए दो यात्रियों से 31.4 किलो हाइड्रो गांजा और 4 किलो साइकोसाइबिन मशरूम जब्त किए गए. इनके पूछताछ के दौरान पता चला कि इनका श्रीलंकाई हैंडलर बाद में 14 किलो हाइड्रो गांजा और 2 किलो मशरूम लेकर आया.

एनसीबी के अनुसार, यह ड्रग्स लगभग 250 फूड टिन्स में वैक्यूम सील कर छुपाए गए थे ताकि जांच से बचा जा सके. इस साल 2025 में बेंगलुरु NCB ने 18 मामलों में कुल 220 किलो हाइड्रो गांजा जब्त किया है और केरल, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

एनसीबी ने कहा कि हाइड्रोपोनिक गांजा अब "एलिट पार्टी ड्रग" बन चुका है. इसका सक्रिय (psychoactive) प्रभाव अधिक होता है और THC की मात्रा 25% तक होती है, जबकि सामान्य गांजा में यह मात्र 5% होती है. इसकी कीमत 1 किलो पर 80 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. एनसीबी ने तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखने का भरोसा दिलाया है.

