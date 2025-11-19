scorecardresearch
 

ऑपरेशन 'न्यू ईयर' में 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद... दिल्ली-बेंगलुरु से 4 माफिया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नए साल के जश्न से ठीक पहले बड़ी कार्रवाई की है. ‘ऑपरेशन न्यू ईयर’ के तहत की गई छापेमारी में पुलिस ने 100 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की. वहीं दिल्ली और बेंगलुरु से चार ड्रग माफिया अरेस्ट किए गए. आरोपी दिल्ली में एक मोबाइल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चला रहे थे, जिसकी सप्लाई रेव पार्टियों और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में की जानी थी.

पुलिस ने बरामद की 100 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स. (Photo: Representational)
पुलिस ने बरामद की 100 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स. (Photo: Representational)

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नए साल से पहले नशे के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स माफिया के गिरोह का भंडाफोड़ किया है. ऑपरेशन न्यू ईयर के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की हाई-ग्रेड ड्रग्स बरामद की है. इस ऑपरेशन के दौरान गिरोह से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से तीन को दिल्ली और एक को बेंगलुरु से पकड़ा गया.

स्पेशल सेल को लंबे समय से इन ड्रग तस्करों की गतिविधियों पर इनपुट मिल रहे थे, जिसके बाद एक गोपनीय ऑपरेशन शुरू किया गया. जांच में सामने आया कि यह गिरोह दिल्ली में एक मोबाइल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चला रहा था. इसे लगातार लोकेशन बदलकर संचालित किया जाता था, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके. छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में केमिकल, कच्चा माल और मशीनरी बरामद की गई, जिसका इस्तेमाल सिंथेटिक ड्रग्स तैयार करने में किया जाता था.

यह भी पढ़ें: हाई-प्रोफाइल परिवार, मुबंई और गोवा से कनेक्शन... MD ड्रग्स के साथ 25 साल की युवती गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, बरामद ड्रग्स की खेप अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहद महंगी है और इसका नेटवर्क विदेशी सप्लायरों से भी जुड़ा हुआ लगता है. स्पेशल सेल की टीम अब ड्रग्स के इंटरनेशनल कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है. मोबाइल फैक्ट्री मिलने के बाद यह भी संभावना जताई जा रही है कि गिरोह बड़े स्तर पर देश के कई शहरों में नशे की सप्लाई कर रहा था.

यह ड्रग्स नए साल पर होने वाली रेव पार्टियों, हाई-प्रोफाइल सेलिब्रेशन और क्लब इवेंट्स में सप्लाई की जानी थी. गिरोह ने बड़े आयोजनों में शामिल होने वाले युवाओं और पार्टी-सर्कल को टारगेट किया था. दिल्ली पुलिस ने समय रहते खेप कब्जे में ले ली. इस नेटवर्क के और सदस्यों की तलाश जारी है. आगामी दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

---- समाप्त ----
