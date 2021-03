बंगाल और असम में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थमा, नंदीग्राम में सबसे बड़ा 'संग्राम'

पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार का शोर आज मंगलवार शाम थम गया. बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी मैदान में हैं तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं. दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग गुरुवार को होनी है.

बंगाल में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की साख दांव पर है तो असम में बीजेपी भी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिशों में जुटी है. पहले चरण के चुनाव में दोनों राज्यों में 70 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ था. बंगाल में 80 फीसदी तो असम में 72 फीसदी मतदान हुआ था.

बंगाल चुनाव में दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा. इनमें 9 सीट पूर्वी मेदिनीपुर जिले की हैं जबकि बांकुरा की 8 सीटों, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों और साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर मतदान होने हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में इस इलाके में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार समीकरण काफी बदला हुआ है. मतुआ समुदाय का वोट दूसरे चरण की सीटों पर काफी अहम माना जा रहा है. बीजेपी को इस इलाके से काफी उम्मीदे हैं.

नंदीग्रामः ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी

दूसरे चरण के चुनाव में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने-सामने मैदान में हैं.

Panic-stricken @BJP4India leaders are flooding Nandigram with outsiders from Bihar & UP to create disturbances in the area.



WHY is @ECISVEEP & @CEOWestBengal not taking any action?!



Women in WB have always fought off every evil forces. We don't fear anyone!#BohiragotoChaiNa pic.twitter.com/aKgphxAFPQ