मालगाड़ी के डिब्बों से प्रतिबंधित कफ सिरप की 90 हजार बोतलें बरामद, कीमत ₹2 करोड़

त्रिपुरा में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता हासिल हुई है. जिरानिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से ₹2 करोड़ मूल्य की प्रतिबंधित कफ सिरप की एक बड़ी खेप बरामद की गई है.

पुलिस ने बताया कि यह बरामदगी गुरुवार शाम से शुरू हुए और शुक्रवार तड़के समाप्त हुए एक संयुक्त तलाशी अभियान के बाद हुई. इस ऑपरेशन को राजकीय रेलवे पुलिस बल (GRP), सीमा शुल्क विभाग (Customs) और विशेष कार्य बल (STF) ने मिलकर अंजाम दिया.

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, टीमों ने पश्चिमी त्रिपुरा के जिरानिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी दो मालगाड़ी के डिब्बों से प्रतिबंधित 'एस्क्यूफ सिरप' (प्रत्येक 100 मिलीलीटर) की 90 हजार बोतलें बरामद कीं. बरामद सिरप का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹2 करोड़ है.

अधिकारियों ने बताया कि इस बड़ी जब्ती के संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आगे की जांच जारी है.

बता दें कि कप सिरप में मिला डाइएथिलीन ग्लाइकॉल अत्यधिक विषैला होता है और इसकी थोड़ी मात्रा भी घातक साबित हो सकती है. इसके सेवन से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सिरदर्द, मानसिक भ्रम और तेजी से किडनी खराब होने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की कोल्ड्रिफ सिरप पीने के बाद किडनी खराब होने के कारण मौत हो चुकी है. इसके अलावा राजस्थान में भी तीन बच्चों की मौत खांसी का सिरप पीने के बाद हुई है.



