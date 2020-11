असमः डिब्रूगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, ट्रेलर ट्रक से टकराई SUV कार, 6 की मौत

असम में बड़ा सड़क हादसा हो गया है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

असम के डिब्रूगढ़ जिले के लेपेकट के पास नेशनल हाइवे-37 के पास उस समय बड़ा हादसा हो गया जब सड़क किनारे खड़ूी ट्रेलर ट्रक से एक एसयूवी कार टकरा गई. हादसे के समय एसयूवी कार तेज गति से आ रही थी और कंट्रोल खोने की वजह से हादसा हो गया.

Assam: Six people killed and two seriously injured after an SUV collided with a parked trailer truck on NH37 near Lepetkata, in Dibrugarh district, today morning