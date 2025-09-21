scorecardresearch
 

Feedback

असम राइफल्स के काफिले पर हमला मामले में मणिपुर पुलिस का एक्शन, 2 लोग हिरासत में लिए

मणिपुर के बिश्नुपुर जिले में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले मामले में पुलिस ने शनिवार को दो संदिग्धों को हिरासत में लिया और हमले में इस्तेमाल वाहन बरामद किया.

Advertisement
X
असम राइफाल्स के काफिले पर हमला मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया. (Photo: Representational )
असम राइफाल्स के काफिले पर हमला मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया. (Photo: Representational )

मणिपुर के बिश्नुपुर जिले में शुक्रवार शाम असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले के सिलसिले में शनिवार को दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया. इस हमले में दो जवान शहीद हो गए थे, जबकि पांच अन्य घायल हो गए थे. पुलिस ने बताया कि हमलावरों द्वारा इस्तेमाल किए गए संदिग्ध वाहन को भी बरामद कर लिया गया है.

मणिपुर पुलिस ने शनिवार देर रात एक बयान में कहा, 'नंबोल सबल लीकाई में हुई घटना के बाद सुरक्षाबलों ने शांतिपुर और इशोक इलाकों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया. इस दौरान दो व्यक्तियों को आगे की जांच के लिए हिरासत में लिया गया है.'

'हमले में इस्तेमाल होने वाला वाहन बरामद'

सम्बंधित ख़बरें

Assam Rifles
Manipur: Assam Rifles के काफिले पर हमला 
Manipur
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद 
मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, बरामद किए भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक 
मणिपुर रियल एस्टेट में निवेश का मौका
निवेश का नया ठिकाना, मणिपुर में रियल एस्टेट से कैसे कमाएं बंपर मुनाफा? 
मणिपुर में भारी बारिश ने मचाई तबाही (Photo: Babie Shirin/ITG)
मणिपुर में भारी बारिश के बाद हालात हुए बेकाबू, सैंकड़ों परिवार हुए बेघर 

बयान में आगे कहा गया कि हमले में इस्तेमाल होने वाली सिल्वर-ब्लू कलर की मारुति वैन को घटना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर  इंफाल वेस्ट जिले के मूतुम यांगबी से बरामद कर लिया गया है.

पुलिन के अनुसार, शुरुआती जांच में वाहन के कई पूर्व मालिकों की पहचान हो चुकी है. जांच एजेंसियां और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं.

हमले में 2 जवान शहीद

दरअसल, शुक्रवार को 33 असम राइफल्स के सैनिकों का एक काफिला नेशनल हाईवे-2 पर पटसोई कंपनी ऑपरेटिंग बेस से नंबोल कंपनी ऑपरेटिंग बेस की ओर जा रहा था. इसी दौरान अज्ञात आतंकियों ने काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसके जवाब में हुई मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए. हालांकि, अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. लेकिन सुरक्षबल को नौ प्रतिबंधित मैतेई आतंकी समूहों पर शक है. 

Advertisement

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहीद जवानों की पहचान नायब सूबेदार श्याम गुरुंग और राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप के रूप में हुई है. घायल सैनिकों को तुरंत निकासी देकर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement