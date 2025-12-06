असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 करोड़ रुपये की ड्रग जब्त... कई गिरफ्तार

असम में करीब 11 करोड़ रुपये की ड्रग जब्त की गई है. एक एजेंसी को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में कई ऑपरेशन में 11 करोड़ रुपये की ड्रग्स ज़ब्त की गई हैं और संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. ये ऑपरेशन कार्बी आंगलोंग और कछार ज़िलों में किए गए.

सरमा ने कहा कि असम में भारी मात्रा में ड्रग्स ज़ब्त हुए. कार्बी आंगलोंग से लेकर सिलचर तक, ड्रग तस्करों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं क्योंकि असम पुलिस रियल-लाइफ नार्कोस एपिसोड जारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि ज़ब्त की गई ड्रग्स में याबा टैबलेट और दूसरी गैर-कानूनी चीज़ें शामिल हैं.

भारत में बैन है याबा टैबलेट

याबा टैबलेट भारत में गैर-कानूनी हैं. क्योंकि इसमें मेथामफेटामाइन होता है. ऐसे में इसके सेवन पर रोक है. हालांकि मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या नहीं बताई, लेकिन सोशल मीडिया साइट पर उनके द्वारा शेयर की गई तस्वीरों से पता चलता है कि कम से कम छह तस्करों को पकड़ा गया है.

आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग बरामद की गई है. इससे पहले भी असम पुलिस कई कार्रवाई कर चुकी है और बड़ी संख्या में ड्रग्स जब्त कर चुकी है. बीते दिनों सिलचर में ही बड़ी संख्या में ड्रग की जब्त की गई थी.



