scorecardresearch
 

Feedback

जुबिन गर्ग की मौत के मामले में कजिन अरेस्ट, मामले में पांचवीं गिरफ्तारी

सिंगापुर और फिर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में दो-दो बार जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम किया गया. दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट जुबिन की मौत की जांच कर रही असम पुलिस की सीआईडी औरजुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग को दी गई थी.

Advertisement
X
सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में उनके कजिन संदीपन को अरेस्ट किया गया है. (Photo: PTI)
सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में उनके कजिन संदीपन को अरेस्ट किया गया है. (Photo: PTI)

असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत अभी भी पहेली बनी हुई है. जुबिन की मौत के संबंध में उनके कजिन और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को बुधवार को अरेस्ट किया गया. 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि डीएसपी संदीपन पर भारतीय न्यया संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं. इस मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी है.

इससे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के प्रमुख आयोजक श्यामकानू महंता, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उसके दो बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को भी अरेस्ट किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

जुबीन गर्ग मौत मामले में बैंडमेट का सनसनीखेज दावा! मैनेजर पर लगाए गंभीर आरोप 
murder section add in Zubeen Garg death case
दो-दो पोस्टमार्टम और जहर का शक... जुबिन गर्ग की मौत के मामले में नया ट्विस्ट 
Incident: The Mystery of Jubin Gargs Death, Will the Viscera Report Unveil the Truth?
वारदात: बैंडमेट का सनसनीखेज दावा, जुबीन की मौत का राज गहराया 
Zubeen Garg death case two arrested on his thirteenth death anniversary
जुबीन गर्ग की मौत पर सवाल क्यों? देखें 'क्राइम कहानियां विथ शम्स' 
Zubeen Garg Murder case
'SIT की जांच में नहीं आए तो...', सिंगर जुबिन के सिंगापुर वाले दोस्तों को CM हिमंता की कड़ी चेतावनी 

सीआईडी के स्पेशल डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि हमने संदीपन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है. अब हम जरूरी कानूनी औपचारिकताएं कर रहे हैं. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हमारी टीम उन्हें कोर्ट लेकर गई है. हम उनकी पुलिस रिमांड की मांग करेंगे. 

पिछले महीने सिंगापुर में जुबिन की मौत के मामले में संदीपन से कुछ दिनों से कई बार पूछताछ की जा चुकी है. जुबिन की मौत के समय संदीपन उनके साथ मौजूद थे. बता दें कि जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्विमिंग करते समय मौत हो गई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement