जुबिन गर्ग की मौत के मामले में कजिन अरेस्ट, मामले में पांचवीं गिरफ्तारी

असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत अभी भी पहेली बनी हुई है. जुबिन की मौत के संबंध में उनके कजिन और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को बुधवार को अरेस्ट किया गया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि डीएसपी संदीपन पर भारतीय न्यया संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं. इस मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी है.

इससे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के प्रमुख आयोजक श्यामकानू महंता, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उसके दो बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को भी अरेस्ट किया गया था.

सीआईडी के स्पेशल डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि हमने संदीपन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है. अब हम जरूरी कानूनी औपचारिकताएं कर रहे हैं. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हमारी टीम उन्हें कोर्ट लेकर गई है. हम उनकी पुलिस रिमांड की मांग करेंगे.

पिछले महीने सिंगापुर में जुबिन की मौत के मामले में संदीपन से कुछ दिनों से कई बार पूछताछ की जा चुकी है. जुबिन की मौत के समय संदीपन उनके साथ मौजूद थे. बता दें कि जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्विमिंग करते समय मौत हो गई थी.

