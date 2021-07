असम-मिजोरम बॉर्डर पर तनाव, जंगल में छिपकर उपद्रवी कर रहे गोलीबारी, CRPF ने संभाला मोर्चा

सीमा से जुड़े विवाद को लेकर सोमवार को असम और मिजोरम बॉर्डर (Assam-Mizoram Border Dispute) पर जमकर बवाल हुआ. दोनों राज्यों के लोगों, पुलिस के बीच हिंसा हुई और इसमें असम पुलिस के पांच पुलिस जवान शहीद हो गए. अभी भी पूरी तरह से ये विवाद थमा नहीं है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक-दूसरे से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बात की है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने मंगलवार सुबह सिलचर पहुंचकर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. मिजोरम बॉर्डर पर हुए संघर्ष में असम पुलिस के पांच जवान शहीद हुए हैं.

We are deeply anguished by the loss of lives of our brave @assampolice personnel.



I visited Silchar SP Office and paid floral tributes to the five martyrs and salute their sacrifice. pic.twitter.com/Alj0l9sKmG