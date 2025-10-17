scorecardresearch
 

असम में ड्रग माफिया पर पुलिस का एक्शन! चारगोला से 6 करोड़ की याबा टैबलेट के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

असम के श्रीभूमि जिले के चारगोला इलाके में पुलिस ने 6 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद की और दो तस्करों को गिरफ्तार किया. कार्रवाई में 20 हजार याबा टैबलेट जब्त की गईं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे चारगोला क्रैकडाउन बताया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और नशा तस्करी के नेटवर्क की जांच जारी है.

(Photo: X/@himantabiswa)
(Photo: X/@himantabiswa)

असम पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीभूमि जिले के चारगोला इलाके से 6 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की हैं. इस अभियान के दौरान पुलिस ने 20 हजार याबा टैबलेट बरामद कीं और दो तस्करों को गिरफ्तार किया. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद इस कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दी.

सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा- चारगोला क्रैकडाउन! 6 करोड़ की ड्रग्स जब्त, श्रीभूमि पुलिस ने तेज कार्रवाई में 20 हजार याबा टैबलेट बरामद कीं और दो तस्करों को गिरफ्तार किया. उन्होंने आगे लिखा, असम पुलिस का एक और बड़ा प्रहार! राज्य को नशे के अभिशाप से मुक्त करने का अभियान लगातार जारी है.

यह भी पढ़ें: असम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई... काछार में 2.5 करोड़ की हेरोइन और श्रीभूमि में 630 बोतल कोडीन सिरप बरामद

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी. जब पुलिस टीम ने चारगोला क्षेत्र में छापा मारा तो तस्करों के पास से बड़ी मात्रा में याबा टैबलेट बरामद हुईं. बरामद ड्रग्स की अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.

