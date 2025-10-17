असम में ड्रग माफिया पर पुलिस का एक्शन! चारगोला से 6 करोड़ की याबा टैबलेट के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

असम पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीभूमि जिले के चारगोला इलाके से 6 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की हैं. इस अभियान के दौरान पुलिस ने 20 हजार याबा टैबलेट बरामद कीं और दो तस्करों को गिरफ्तार किया. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद इस कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दी.

सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा- चारगोला क्रैकडाउन! 6 करोड़ की ड्रग्स जब्त, श्रीभूमि पुलिस ने तेज कार्रवाई में 20 हजार याबा टैबलेट बरामद कीं और दो तस्करों को गिरफ्तार किया. उन्होंने आगे लिखा, असम पुलिस का एक और बड़ा प्रहार! राज्य को नशे के अभिशाप से मुक्त करने का अभियान लगातार जारी है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी. जब पुलिस टीम ने चारगोला क्षेत्र में छापा मारा तो तस्करों के पास से बड़ी मात्रा में याबा टैबलेट बरामद हुईं. बरामद ड्रग्स की अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.

Chargola Crackdown🚨 Drugs worth ₹6 crore seized



In a swift operation at Chargola, @SribhumiPolice seized 20,000 Yaba tablets worth ₹6 crore and arrested 2 peddlers.@assampolice strikes again! Relentless in the mission to wipe out the drug menace.#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/CZIvnrkFtL — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 17, 2025

