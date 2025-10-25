अरुणाचल प्रदेश: फरार IAS के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, डबल सुसाइज केस में SIT जांच शुरू

अरुणाचल प्रदेश में हुए दोहरे आत्महत्या कांड ने प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है. इस मामले में यौन शोषण और दबाव डालने के गंभीर आरोपों में घिरे दिल्ली सरकार में तैनात विशेष सचिव (PWD) आईएएस तालो पोटोम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है. पोटोम इस वक्त फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

मामला राजधानी ईटानगर का है, जहां 19 वर्षीय युवक और ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) के कार्यकारी अभियंता लिकवांग लोवांग की रहस्यमयी आत्महत्या के बाद सनसनी फैल गई थी. मृतक युवक के परिवार ने आरोप लगाया है कि दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने उसके साथ लंबे समय तक यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना की. परिवार का कहना है कि जब तक आईएएस तालो पोटोम की गिरफ्तारी नहीं होती, वे शव को नहीं लेंगे.

अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) टुम्मे एमो ने शनिवार को बताया कि जांच टीम का नेतृत्व ईटानगर SDPO केंगो डिर्ची कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “आईएएस अधिकारी अब भी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.”

DIG ने बताया कि जांच टीम SP तिराप के साथ भी समन्वय में काम कर रही है क्योंकि दूसरे आरोपी लिकवांग लोवांग, जिन्होंने घटना के कुछ घंटों बाद आत्महत्या कर ली, के सुसाइड नोट में खुद को HIV पॉजिटिव बताया गया था. पुलिस लोवांग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

DIG टुम्मे एमो ने यह भी कहा कि जब तालो पोटोम की गिरफ्तारी होगी, तो उनका HIV टेस्ट भी कराया जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने शुक्रवार को तालो पोटोम के ईटानगर स्थित घर पर छापा मारा. जांचकर्ताओं को पता चला कि पोटोम ने एक नया मोबाइल फोन खरीदा था, जिसमें उन्होंने एक सिम कार्ड डालकर बेडरूम में छोड़ दिया, जबकि दूसरा सिम उनके केयरटेकर के पास मिला. SDPO डिर्ची ने बताया कि “केयरटेकर ने पहले टीम को घर में प्रवेश से रोका था, लेकिन बाद में पुलिस ने फोन और अन्य वस्तुएं जब्त कर लीं.”

इस पूरे मामले ने राज्य में प्रशासनिक जवाबदेही और उच्च अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जनता निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग कर रही है.

पुलिस ने इस केस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 271, 272/3(5) (संक्रमण फैलाने की आशंका वाले लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल, फरार आईएएस तालो पोटोम की तलाश जारी है और पुलिस की कई टीमें अरुणाचल व दिल्ली में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.

(रिपोर्ट- युवराज मेहता)

