मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक खाई में गिरा, 17 की मौत की आशंका... अरुणाचल में बड़ा हादसा

अरुणाचल के अंजाव जिले में बड़ा हादसा हुआ जहां सड़क निर्माण मजदूरों को ले जा रहा ट्रक गहरी खाई में गिर गया. ट्रक में 21 मजदूर सवार थे और 17 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है.

X
अरुणाचल-चीन बॉर्डर रोड पर ट्रक हादसा (Photo: Representational)
अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ. हैयूलियांग-चगलागाम इंडो-चीन बॉर्डर रोड पर मजदूरों से भरा एक ट्रक अचानक संतुलन खोकर बहुत गहरी खाई में गिर गया. ट्रक में 21 मजदूर सवार थे और शुरुआती जानकारी के अनुसार 17 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है. जिला प्रशासन ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए तुरंत राहत और बचाव टीमें भेज दी हैं. यह घटना 8 दिसंबर की है.

अंजाव जिले के डिप्टी कमिश्नर मिलो कोजिन ने पुष्टि की कि हादसा बेहद खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर हुआ. उन्होंने बताया कि सड़क बहुत संकरी है और कई हिस्सों में ढलान काफी तेज है. मजदूर इस इलाके में चल रहे बॉर्डर रोड निर्माण कार्य के लिए जा रहे थे.

हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर मदद शुरू की. बाद में पुलिस, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और सेना की टीमों ने रेस्क्यू शुरू किया. खाई बहुत गहरी होने के कारण बचाव मुश्किल हो रहा है. कई मजदूरों को खाई में नीचे फंसे देखा गया है जिन तक पहुंचने में समय लग रहा है.

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और कई मजदूरों के शरीर खाई में अलग-अलग हिस्सों में मिले हैं.

यह इलाका अपनी मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है. इंडो-चीन बॉर्डर से जुड़े सड़क प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों को रोजाना बेहद खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है. कई बार खराब मौसम, भूस्खलन और संकरी सड़कें हादसों की वजह बनती हैं.

अधिकारियों ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी ताकि यह पता चले कि ट्रक तेज रफ्तार में था या सड़क की हालत वजह बनी. प्रशासन ने परिवारों से संपर्क भी शुरू कर दिया है और उन्हें पूरी मदद देने का भरोसा दिया है.

इनपुट: युवराज मेहता

