मोबाइल यूज करने पर डांटा तो 10 साल के बच्चे ने कर लिया सुसाइड, आंध्र की चौंकाने वाली घटना

घटना कर्नूल जिले के एम्मिगनूर स्थित वेंकटपुरम कॉलोनी की है. बच्चा कई दिनों से दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों में मोबाइल फोन पर लंबा समय बिताता था. मंगलवार को परिजनों ने इससे नाराज होकर मोबाइल छीन लिया और उसे फटकार लगाई. इससे बच्चा काफी उदास और गुस्से में आ गया. वह घर के बाथरूम में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया.

डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. (Photo: Representational)
डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. (Photo: Representational)

विजयादशमी की छुट्टियों के बीच आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां 10 साल के एक बच्चे ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर माता-पिता की डांट खाने के बाद अपनी जान दे दी.

जानकारी के अनुसार घटना कर्नूल जिले के एम्मिगनूर स्थित वेंकटपुरम कॉलोनी की है. पुलिस ने बताया कि बच्चा पिछले कई दिनों से दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों में मोबाइल फोन पर लंबा समय बिताता था. वह लगातार गेम और वीडियो में व्यस्त रहता था.

मंगलवार को परिजनों ने जब उसे मोबाइल से दूर रहने और पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत दी तो उसने बात अनसुनी कर दी. इससे नाराज होकर माता-पिता ने मोबाइल छीन लिया और उसे फटकार लगाई. इस पर वह काफी उदास और गुस्से में आ गया. वह घर के बाथरूम में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया.

काफी देर तक बाहर न आने पर परिजनों को चिंता हुई. जब उन्होंने आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला. मजबूरन दरवाजा तोड़ा गया, जहां उन्होंने बच्चे को फांसी के फंदे पर लटकता पाया. आनन-फानन में उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस घटना से इलाके में गहरा शोक व्याप्त है. मोहल्ले के लोग हैरान हैं कि इतनी छोटी उम्र में बच्चा इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है.

