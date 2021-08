अनुराग ठाकुर की रस्सी कूदने की कला के कायल हुए सोशल मीडिया यूजर्स, पीयूष गोयल ने भी शेयर किया वीडियो

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को ‘फिट इंडिया’ कार्यक्रम की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर खुद भी यह दिखाया कि वह कितने फिट हैं. कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने रस्सी कूदी (Skip Rope), जिसको देखकर सभी हैरान रह गए.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खुद वीडियो शेयर करते हुए अनुराग ठाकुर की तारीफ की. वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां मौजूद सभी लोग ठाकुर को देखकर तालियां बजा रहे हैं. कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक फिट युवा ही एक महान भारत बना सकता है.

इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ‘फिट इंडिया’ मोबाइल ऐप को लॉन्च भी किया. कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह ऐप राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत के लोगों के लिए सरकार की ओर से एक उपहार है. राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है.Never skip your fitness routine!



Our young and energetic Minister for Youth Affairs & Sports @iAnuragThakur leads the way as he launches the #FitIndiaApp on the second anniversary of the movement. pic.twitter.com/wNEEdOQgEz

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) August 29, 2021

अनुराग ठाकुर ने खुद भी इस वीडियो को शेयर किया था, जिसपर सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं. कई ने अनुराग ठाकुर की फिटनेस की तारीफ की. वहीं कई ने फिट इंडिया ऐप लॉन्च करने के लिए शुक्रिया कहा और इसे अच्छा प्रयास बताया.

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर

ऐप के बारे में अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बहुत मददगार और उपयोग में आसान है. कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक भी शामिल थे.

इस कार्यक्रम में तोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे. कार्यक्रम में मनप्रीत ने कहा कि हम फिटनेस को पर्याप्त महत्व नहीं देते. हमें फिटनेस के लिए एक दिन में अपने समय का सिर्फ आधा घंटा देने की जरूरत है.

