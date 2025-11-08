नींद में SUV चालक ने बाइक और रिक्शा को मारी टक्कर, तीन की मौत, तीन घायल

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के सोमावरम गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार SUV चालक नींद की झपकी में बाइक और रिक्शा को पीछे से टक्कर मार बैठा.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, हादसा सुबह करीब 7:30 बजे किर्लमपुड़ी मंडल के नेशनल हाईवे-16 पर हुआ. SUV चालक योगा राव विशाखापत्तनम से जग्गमपेट की ओर जा रहा था. रास्ते में थकान और नींद के कारण उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया और सड़क पर चल रही बाइक और रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

नींद की झपकी ने ली तीन लोगों की जान

काकीनाडा जिले के एसपी बिंदु माधव गरिकापति ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों में बाइक और रिक्शा सवार लोग शामिल हैं. हादसे में तीन अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, SUV में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

शुरुआती जांच में पता चला है कि योगा राव पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक शादी समारोह में व्यस्त थे और थकान के कारण यात्रा के दौरान नींद की झपकी लग गई, जिससे यह हादसा हुआ. पुलिस ने आरोपी चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और लापरवाही से वाहन चलाने (रेकलैस ड्राइविंग) के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है.

इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं और प्रशासन से हाइवे पर निगरानी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है.



