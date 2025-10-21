आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर अमित शाह ने सुभाष चंद्र बोस और INA के वीरों को किया नमन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज़ाद हिन्द फौज (INA) के स्थापना दिवस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके योगदान को याद किया. उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA के वीर सेनानियों को नमन किया. अमित शाह ने कहा है कि आज़ाद हिन्द फौज के माध्यम से नेताजी ने क्रांतिकारियों के मन में यह विश्वास प्रबल किया कि अपनी सेना और सैन्य अभियानों के बल पर देशवासी स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं.

गृह मंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि आज़ाद हिन्द फौज के गठन से क्रांतिकारियों को यह दृढ़ विश्वास मिला कि भारत अपनी स्वयं की सेना के सैन्य अभियानों के दम पर आज़ादी हासिल कर सकता है. यह विश्वास देश की स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था.

अमित शाह ने साल 1943 में हुए ऐतिहासिक क्षण का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि नेताजी के नेतृत्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तिरंगा फहराया गया था और वहीं से भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी गई थी. यह कदम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ INA के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था.

अमित शाह ने कहा है कि INA के वीर सेनानी हमेशा अनंतकाल तक राष्ट्रप्रथम की प्रेरणा बने रहेंगे. उनका बलिदान और देश के प्रति समर्पण आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है.

