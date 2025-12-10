scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IndiGo संकट के बीच इस एयरलाइंस ने डेली 100 उड़ानें बढ़ाने का किया ऐलान

स्पाइसजेट ने बढ़ती मांग को देखते हुए सर्दियों में अपनी क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया है. नियामक मंजूरी के बाद हर रोज़ 100 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स शुरू करने की योजना है.

Advertisement
X
इंडिगो संकट के बीच स्पाइसजेट बढ़ा रही अपनी क्षमता (Photo: Pexels)
इंडिगो संकट के बीच स्पाइसजेट बढ़ा रही अपनी क्षमता (Photo: Pexels)

इंडिगो संकट के बीच स्पाइसजेट एयरलाइन ने बड़ा फैसला लिया है. एयरलाइन ने मौजूदा सर्दियों के मौसम में प्रमुख रूटों पर बढ़ती मांग को देखते हुए अपनी सेवाओं को बढ़ाने की योजना बनाई है. इसका मकसद भारतीय विमानन बाजार में पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करना है. 

इस कोशिश के तहत, स्पाइसजेट ने नियामक अनुमोदन के अंतर्गत मौजूदा विंटर शेड्यूल के दौरान हर रोज 100 अतिरिक्त फ्लाइट्स शुरू करने की योजना बनाई है. पिछले दो महीनों में, एयरलाइन ने 17 विमानों को अपने एक्टिव ऑपरेशन में शामिल किया है.

यह विस्तार डैम्प-लीज पर लिए गए विमानों और अपने खुद के विमानों को सेवा में वापस लाने के जरिए किया गया है. इस बढ़ी हुई खेप की उपलब्धता से स्पाइसजेट को ज्यादा मांग वाले रूटों पर अतिरिक्त क्षमता तैनात करने में मदद मिलेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Spicejet profit amit Indigo crisis
संकट में IndiGo... मौका देख स्पाइसजेट ने कर दिया बड़ा खेल, शेयर बना रॉकेट 
ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से राजीव गांधी एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल. (Photo: ITG)
देशभर के कई एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में गड़बड़ी, बेंगलुरु में 42 फ्लाइट कैंसिल 
Kolkata Airport पर SpiceJet विमान की इमरजेंसी लैंडिंग 
SpiceJet's Mumbai-Kolkata flight make an emergency landing due to engine failure
हवा में था SpiceJet का विमान और इंजन हो गया फेल, कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग 
तकनीकी खराबी के बाद स्पाइसजेट ने जारी की सलाह
ATC सिस्टम में तकनीकी खराबी, दिल्ली एयरपोर्ट से 100 उड़ानों में देरी 

एयरलाइन ने क्या कहा?

स्पाइसजेट ने कहा है कि वह सर्दियों में मजबूत और बढ़ती मांग को देख रही है. अपनी सेवाओं को बढ़ाने और भारतीय विमानन बाजार में पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, एयरलाइन ने नियामक अनुमोदन मिलने पर वर्तमान शीतकालीन शेड्यूल में प्रतिदिन 100 अतिरिक्त फ्लाइट्स शुरू करने की योजना बनाई है.

Advertisement

पिछले दो महीनों के दौरान स्पाइसजेट ने 17 विमानों को सक्रिय संचालन में शामिल किया है. इन विमानों को डैम्प-लीज के माध्यम से और एयरलाइन के अपने विमानों को सेवा में वापस लाकर जोड़ा गया है.

यह भी पढ़ें: मुंबई एयरपोर्ट पर केजुअल लुक में नजर आए राहुल कनल

आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द

चेन्नई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आज कुल 131 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. चेन्नई एयरपोर्ट पर कुल 70 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं. इनमें 37 आगमन की और 33 प्रस्थान की उड़ानें शामिल हैं. वहीं, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कुल 61 उड़ानें रद्द की गई हैं. बेंगलुरु में 35 आगमन और 26 प्रस्थान की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं.

रद्द की गई फ्लाइट्स की कुल संख्या बहुत ज्यादा है. चेन्नई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख एयरपोर्ट्स पर इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स का रद्द होना यात्रियों के लिए समस्या खड़ी कर रहा है. 

यह भी पढ़ें: आज इंडिगो की 1900 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान, 9वें दिन सर्विस पूरी तरह बहाल करने की तैयारी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement