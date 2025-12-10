IndiGo संकट के बीच इस एयरलाइंस ने डेली 100 उड़ानें बढ़ाने का किया ऐलान

इंडिगो संकट के बीच स्पाइसजेट एयरलाइन ने बड़ा फैसला लिया है. एयरलाइन ने मौजूदा सर्दियों के मौसम में प्रमुख रूटों पर बढ़ती मांग को देखते हुए अपनी सेवाओं को बढ़ाने की योजना बनाई है. इसका मकसद भारतीय विमानन बाजार में पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करना है.

और पढ़ें

इस कोशिश के तहत, स्पाइसजेट ने नियामक अनुमोदन के अंतर्गत मौजूदा विंटर शेड्यूल के दौरान हर रोज 100 अतिरिक्त फ्लाइट्स शुरू करने की योजना बनाई है. पिछले दो महीनों में, एयरलाइन ने 17 विमानों को अपने एक्टिव ऑपरेशन में शामिल किया है.

यह विस्तार डैम्प-लीज पर लिए गए विमानों और अपने खुद के विमानों को सेवा में वापस लाने के जरिए किया गया है. इस बढ़ी हुई खेप की उपलब्धता से स्पाइसजेट को ज्यादा मांग वाले रूटों पर अतिरिक्त क्षमता तैनात करने में मदद मिलेगी.

एयरलाइन ने क्या कहा?

स्पाइसजेट ने कहा है कि वह सर्दियों में मजबूत और बढ़ती मांग को देख रही है. अपनी सेवाओं को बढ़ाने और भारतीय विमानन बाजार में पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, एयरलाइन ने नियामक अनुमोदन मिलने पर वर्तमान शीतकालीन शेड्यूल में प्रतिदिन 100 अतिरिक्त फ्लाइट्स शुरू करने की योजना बनाई है.

Advertisement

पिछले दो महीनों के दौरान स्पाइसजेट ने 17 विमानों को सक्रिय संचालन में शामिल किया है. इन विमानों को डैम्प-लीज के माध्यम से और एयरलाइन के अपने विमानों को सेवा में वापस लाकर जोड़ा गया है.

यह भी पढ़ें: मुंबई एयरपोर्ट पर केजुअल लुक में नजर आए राहुल कनल

आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द

चेन्नई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आज कुल 131 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. चेन्नई एयरपोर्ट पर कुल 70 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं. इनमें 37 आगमन की और 33 प्रस्थान की उड़ानें शामिल हैं. वहीं, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कुल 61 उड़ानें रद्द की गई हैं. बेंगलुरु में 35 आगमन और 26 प्रस्थान की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं.

रद्द की गई फ्लाइट्स की कुल संख्या बहुत ज्यादा है. चेन्नई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख एयरपोर्ट्स पर इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स का रद्द होना यात्रियों के लिए समस्या खड़ी कर रहा है.

यह भी पढ़ें: आज इंडिगो की 1900 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान, 9वें दिन सर्विस पूरी तरह बहाल करने की तैयारी

---- समाप्त ----