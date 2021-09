’मैं वो अमरिंदर सिंह नहीं हूं...’, ट्विटर पर कन्फ्यूजन, फुटबॉल टीम के गोलकीपर ने जोड़े हाथ

Amrinder Singh Twitter Handle: पंजाब की राजनीति में लगातार मच रही उथल-पुथल की चर्चा जमीन से लेकर टीवी और सोशल मीडिया तक हो रही है. कैप्टन अमरिंदर सिंह इस चर्चा के केंद्र में हैं लेकिन उनके नाम को लेकर मचे कन्फ्यूजन से भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर परेशान हैं, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर यूजर्स से खास अपील की है.



दरअसल, भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर का नाम भी अमरिंदर सिंह हैं. ऐसे में लोग जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से जुड़ी चर्चा कर रहे हैं तो गोलकीपर अमरिंदर सिंह को टैग कर रहे हैं.



इसी पर अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर लिखा, ‘प्रिय, न्यूज मीडिया-जर्नलिस्ट. मैं अमरिंदर सिंह हूं, भारतीय फुटबॉल टीम का गोलकीपर ना कि पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री. प्लीज़ मुझे टैग करना बंद करें.’

Dear News Media, Journalists, I am Amrinder Singh, Goalkeeper of Indian Football Team 🇮🇳 and not the Former Chief Minister of the State Punjab 🙏😂 Please stop tagging me.