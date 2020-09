पुडुचेरी: रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मेल नर्स ने की बदसलूकी, RDA ने जांच की मांग उठाई

पुडुचेरी जिपमेर (Jipmer) रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) के समर्थन में दिल्ली एम्स का आरडीए भी उतर आया है. पुडेचेरी जिपमेर में एक रेजिडेंट डॉक्टर से एक पुरुष नर्स के बदतमीजी करने का मामला सामने आया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पुडुचेरी जिपमेर में एक जूनियर रेजिडेंट कोविड वार्ड के आईसीयू में ड्यूटी पर तैनात थे. उन्होंने मंगलवार को एक पुरुष नर्स को बुलाया और कुछ काम बताया. इसके बाद दोनों में बहस हो गई. आरोप में कहा गया है कि बहस के दौरान नर्स ने रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बदसलूकी की. बीच बचाव कर उस वक्त मामला शांत करा दिया गया लेकिन अब इस घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर का एसोसिएशन प्रदर्शन कर रहा है. जिपमेर के प्रशासनिक भवन के सामने आरडीए ने कार्रवाई करने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है.

Such a professional misconduct by a Nursing officer to Resident Doctor on duty at JIPMER. It's shame to healthcare professionals.@AIIMSRDA is in full support with @JipmerRDA. We demand the expedition of enquiry in this matter.

