कफील खान ने सुनाई आपबीती- मथुरा जेल में मेंटल टॉर्चर हुआ, 5 दिन तक नहीं दिया खाना

इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद डॉ कफील खान को मथुरा जेल से मंगलवार को रिहा कर दिया गया. हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत उनकी हिरासत को रद्द करते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया था. रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान ने इंडिया टुडे से खास बातचीत की.

डॉक्टर कफील खान ने कहा कि उन्हें जेल में शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया. शुरू के 4 से 5 दिन तक खाना ही नहीं दिया गया. फिर खाने के नाम पर एक दो चपाती दी जाने लगी. उन्होंने कहा कि मैं बीआरडी ऑक्सीजन मामले के बाद जेल से बाहर आया तो मुझे राहत महसूस हुई थी, लेकिन इस बार, मुझे आघात लगा है.

उन्होंने कहा कि मैं तीन बार जेल जा चुका हूं, लेकिन इस बार अनुभव बहुत भयानक था. हालांकि कैदियों का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा था. मैं जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने ये आदेश दिया. उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना आधार के मेरे ऊपर केस थोपा था, जिसके चलते मुझे 8 महीने जेल में रहने पड़ा.

