मेडिकल छात्रों के बाद केरल पुलिस का वीडियो वायरल, इस अंदाज में लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील

पिछले दिनों सोशल मीडिया पर दो मेडिकल छात्रों के डांस का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में एक छात्र और छात्रा 70 के दशक के बोनी एम ग्रुप के क्लासिक सॉन्ग 'Rasputin’ पर डांस करते नजर आ रहे थे. कुछ निहित स्वार्थों की ओर से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की गई थी. अब डांस करने वाले छात्र-छात्रा के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं. 30 सेकेंड के वीडियो में दिखने वाली छात्रा जानकी ओमकुमार का कहना है कि वह ऐसे लोगों की आलोचना से चिंतित नहीं हैं जिन्होंने वीडियो को अलग रंग देने की कोशिश की.

दिलचस्प बात ये है कि केरल पुलिस ने भी अब एक डांस वीडियो जारी किया है. जिसमें बोनी एम बैंड के ही हिट नंबर पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की वैक्सीन को एनीमेशन के जरिए डांस करते दिखाया गया है. केरल पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को अपलोड किया है. साथ ही लिखा है, अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवाएं. कर्व को क्रश करें. बैक टू बेसिक्स.’

Get Vaccinated From Nearest Vaccination Centre..

Crush The Curve..

Back to Basics..#keralapolice #CovidVaccine pic.twitter.com/QfS8fPCoR3