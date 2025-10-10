scorecardresearch
 

Feedback

'भारत को ये लोग कहां ले आए...' IPS सुसाइड केस और CJI पर जूता फेंकने की घटना पर बोले अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के दलित IPS अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़ा किए हैं. उन्होंने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग करते हुए दलित समुदाय पर हो रहे सामाजिक अपमान और उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की.

Advertisement
X
IPS अफसर पूरन कुमार के सुसाइड मामले में अरविंद केजरीवाल ने साधा निसाना (Photo: PTI)
IPS अफसर पूरन कुमार के सुसाइड मामले में अरविंद केजरीवाल ने साधा निसाना (Photo: PTI)

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए हरियाणा के दलित IPS अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. केजरीवाल ने जातिगत उत्पीड़न को इस दुखद घटना का कारण बताते हुए दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने हाल के दो घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए दलित समुदाय के लोगों के अपमान किए जाने को लेकर सवाल खड़ा किया है.

केजरीवाल ने लिखा, 'हरियाणा के दलित IPS अफसर पूरन कुमार को अपनी जाति को लेकर इतना उत्पीड़न झेलना पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली. दोषी लोगों को जल्द से जल्द सख़्त से सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए. देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया तो इनके ट्रोल सोशल मीडिया पर दलितों को बेइज्जत कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर तक को गाली दे रहे हैं. आज भारत को ये लोग कहां ले आए हैं?'

सम्बंधित ख़बरें

prashan kishor and arvind kejariwal
प्रशांत किशोर बिहार में क्‍यों नहीं हासिल कर पाएंगे केजरीवाल वाली कामयाबी 
arvind kejriwal cji br gavai
CJI जूता कांड में बाकी राजनीतिक दलों के मुकाबले आम आदमी पार्टी अति सक्रिय क्यों? 
Arvind Kejriwal and bhagwant Mann
पंजाब में बनेंगे 3,100 आधुनिक खेल मैदान, CM भगवंत मान बोले- आज का दिन ऐतिहासिक  
Arvind Kejriwal and CM Bhagwant Mann
LIVE: केजरीवाल और भगवंत मान बठिंडा से रखेंगे 3000 प्लेग्राउंड की शिलान्यास 
Kejriwal
CJI गवई पर जूता उछालने वाले वकील पर केजरीवाल ने की सख्त कार्रवाई की मांग 
Kejriwal tweet
अरविंद केजरीवाल ने X पर किया ट्वीट (Photo: X@/ArvindKejriwal)

यह भी पढ़ें: जालंधर को मिला पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने किया शुभारंभ

AAP नेता का यह बयान राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दलित समुदाय की स्थिति पर सीधे सवाल उठाता है. 

Advertisement

क्या है IPS पूरन सुसाइड केस?

हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अफसर पूरन कुमार का आत्महत्या मामला अक्टूबर में सामने आया है. पूरन कुमार, जो हरियाणा पुलिस में एक सम्मानित अधिकारी थे, ने अपने चंडीगढ़ स्थित घर में खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली. उनकी मौत ने पुलिस विभाग और प्रदेश प्रशासन में बवाल मचा दिया है.

हत्या की जगह से एक आठ पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने दस से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों सहित हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक पुलिस प्रमुख नरेंद्र बिजारनिया पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने इस उत्पीड़न को अपनी मौत का मुख्य कारण बताया है.

पूरन कुमार की पत्नी, जो ख़ुद ही आईएएस अधिकारी हैं, ने मामले में पुलिस में गंभीर शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोपित वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह कोई सामान्य आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह लगातार हो रहे उत्पीड़न और अपमान का शोकांत अंत है.

इस मामले ने राज्य में एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल पैदा कर दी है. पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement