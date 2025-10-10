'भारत को ये लोग कहां ले आए...' IPS सुसाइड केस और CJI पर जूता फेंकने की घटना पर बोले अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए हरियाणा के दलित IPS अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. केजरीवाल ने जातिगत उत्पीड़न को इस दुखद घटना का कारण बताते हुए दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने हाल के दो घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए दलित समुदाय के लोगों के अपमान किए जाने को लेकर सवाल खड़ा किया है.

केजरीवाल ने लिखा, 'हरियाणा के दलित IPS अफसर पूरन कुमार को अपनी जाति को लेकर इतना उत्पीड़न झेलना पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली. दोषी लोगों को जल्द से जल्द सख़्त से सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए. देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया तो इनके ट्रोल सोशल मीडिया पर दलितों को बेइज्जत कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर तक को गाली दे रहे हैं. आज भारत को ये लोग कहां ले आए हैं?'

अरविंद केजरीवाल ने X पर किया ट्वीट (Photo: X@/ArvindKejriwal)

AAP नेता का यह बयान राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दलित समुदाय की स्थिति पर सीधे सवाल उठाता है.

क्या है IPS पूरन सुसाइड केस?

हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अफसर पूरन कुमार का आत्महत्या मामला अक्टूबर में सामने आया है. पूरन कुमार, जो हरियाणा पुलिस में एक सम्मानित अधिकारी थे, ने अपने चंडीगढ़ स्थित घर में खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली. उनकी मौत ने पुलिस विभाग और प्रदेश प्रशासन में बवाल मचा दिया है.

हत्या की जगह से एक आठ पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने दस से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों सहित हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक पुलिस प्रमुख नरेंद्र बिजारनिया पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने इस उत्पीड़न को अपनी मौत का मुख्य कारण बताया है.

पूरन कुमार की पत्नी, जो ख़ुद ही आईएएस अधिकारी हैं, ने मामले में पुलिस में गंभीर शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोपित वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह कोई सामान्य आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह लगातार हो रहे उत्पीड़न और अपमान का शोकांत अंत है.

इस मामले ने राज्य में एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल पैदा कर दी है. पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

