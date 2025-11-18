scorecardresearch
 

'रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा के सातवें दिन संजय सिंह को मिला जबर्दस्त समर्थन

आम आदमी पार्टी की "रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो" पदयात्रा सातवें दिन अमेठी पहुंची, जहां युवाओं, किसानों, महिलाओं और बुनकरों ने सांसद संजय सिंह का जोरदार स्वागत किया. संजय सिंह ने यूपी में बढ़ती बेरोजगारी, जातीय भेदभाव और दलित–पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखे आरोप लगाए. पदयात्रा ने कई इलाकों में बड़ा जनसमर्थन हासिल किया है.

AAP सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश में 'रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो' यात्रा पर हैं. (Photo- ITG)
AAP सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश में 'रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो' यात्रा पर हैं. (Photo- ITG)

"रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो" पदयात्रा का सातवां दिन अमेठी और सुल्तानपुर के लिए ऐतिहासिक रहा. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में निकली यह पदयात्रा मंगलवार को जनता के जबर्दस्त समर्थन के बीच आगे बढ़ी. अलग-अलग स्थानों पर लोगों ने फूल-मालाओं, नारों और उत्साह से संजय सिंह का स्वागत किया.

आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि पदयात्रा सुबह 10 बजे उतारी स्थित मां भगवती लॉन से शुरू हुई और प्रतापगंज बाजार, राघव ढाबा, दुर्गापुर बाजार, रामगंज होते हुए अमेठी के त्रिसुंडी स्थित श्याम वाटिका पहुंची. रास्ते भर बड़े पैमाने पर किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर, बुनकर और छोटे उद्यमी शामिल हुए. लोगों ने बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव से जुड़ी अपनी समस्याएं भी संजय सिंह के सामने रखीं.

यह भी पढ़ें: सरयू से संगम तक पदयात्रा पर निकले संजय सिंह, कहा- रोजगार और सामाजिक न्याय पर करेंगे जागरूक

जनसमूह को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक बेरोजगारों वाला राज्य बन गया है, जिसका असर लाखों परिवार झेल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियों ने छोटे उद्योगों और पारंपरिक व्यवसायों को भारी नुकसान पहुंचाया है.

'सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी बाधा जातीय अन्याय'

संजय सिंह ने जातीय भेदभाव पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी बाधा जातीय अन्याय है, और जब तक सरकारी भर्ती, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, तब तक स्थितियाँ नहीं बदलेंगी.

आप सांसद ने दलितों और पिछड़ों पर बढ़ते अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया. उनका कहना था कि "भाजपा सरकार के दौर में शिकायतें दबाई जा रही हैं, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा. सत्ता में जवाबदेही तय किए बिना अत्याचारों पर रोक लगना मुश्किल है."

यह भी पढ़ें: सरयू से संगम तक... यूपी में AAP की 180 KM पदयात्रा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह करेंगे नेतृत्व

अमेठी के अन्य क्षेत्रों में पहुंचेगी यात्रा

पदयात्रा के दौरान प्रतापगंज बाजार में शराफत उल्ला अंसारी, मुजीब अहमद, गिरीश तिवारी, राकेश तिवारी और अन्य स्थानीय नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. नारायणपुर में हरिशंकर जायसवाल, धर्मेंद्र नाथ शुक्ला, मलखान सिंह, कविता कश्यप समेत कई लोगों ने पदयात्रा को समर्थन दिया.

शाम को पदयात्रा अमेठी के त्रिसुंडी स्थित श्याम वाटिका पहुंची, जहां भारी भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों ने संजय सिंह का फिर से भव्य स्वागत किया. कल पदयात्रा श्याम वाटिका से आगे बढ़ते हुए अमेठी के अन्य क्षेत्रों में पहुंचेगी.

---- समाप्त ----
