Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) चार दिसंबर से दो दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं. यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का यह भारत का पहला दौरा है. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा दायर उन याचिकाओं पर CBI और ED से जवाब मांगा, जिनमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे तीन भ्रष्टाचार मामलों को एक अलग जज को ट्रांसफर करने की मांग की है. कर्नाटक कांग्रेस सरकार के आधे कार्यकाल पूरे होते ही सत्ता परिवर्तन को लेकर खींचतान तेज हो गई है. इस राजनीतिक खींचतान के बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का ताजा बयान आया है. इसमें उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का उदाहरण देते हुए कुर्बानी की बात कही. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें...

1. तेल, S-400 और... अगले महीने भारत आ रहे पुतिन, अब और जलेंगे ट्रंप!

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) चार दिसंबर से दो दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं. यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का यह भारत का पहला दौरा है. पुतिन 23वें भारत-रूस समिट में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं. ये दोनों मुल्को के बीच होने वाली सालाना बैठक है. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत का दौरा कर रहे हैं. इस दौरान दोनों नेता तेल से लेकर S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बात कर सकते हैं.

2. जंगल में ठिकाना, चाय की तलब और CCTV से निगरानी... एक हफ्ते बाद ऐसे पकड़ा गया रायेसन का गुनहगार



मध्य प्रदेश में रायसेन रेप केस का आरोपी सलमान कई दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा. कभी जंगलों में छुपा, कभी शहर की गलियों में गायब हो गया. लेकिन उसकी किस्मत ने उसे तब धोखा दे दिया, जब वह भोपाल में बेफिक्र होकर एक चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंचा था. वहीं से शुरू हुआ वह चेज़ गेम, जिसके तहत सलमान पकड़ा गया. लेकिन आगे चलकर पुलिस की गाड़ी में पंचर और सलमान के भागने की कोशिश ने शॉर्ट एनकाउंटर की एक नई कहानी तैयार कर दी. आरोपी ने छुपने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन एक चाय की प्याली ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

3. राबड़ी देवी को न्यायाधीश पर 'पूर्वाग्रह' का शक, जज बदलने की मांग पर CBI-ED को कोर्ट का नोटिस

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा दायर उन याचिकाओं पर CBI और ED से जवाब मांगा, जिनमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे तीन भ्रष्टाचार मामलों को एक अलग जज को ट्रांसफर करने की मांग की है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी ने स्पेशल जज विशाल गोगने पर पक्षपाती (Bias) होने का आरोप लगाते हुए मामलों को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है. राबड़ी देवी के खिलाफ तीन मामले चल रहे हैं, जो लैंड-फॉर-जॉब्स और IRCTC घोटाला से जुड़े हैं. इनमें से दो मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है. एक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है.

4. 'जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को बनाया था पीएम...', सीएम सिद्धारमैया के सामने 'कुर्बानी' पर बोले डीके शिवकुमार

कर्नाटक कांग्रेस सरकार के आधे कार्यकाल पूरे होते ही सत्ता परिवर्तन को लेकर खींचतान तेज हो गई है. इस राजनीतिक खींचतान के बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का ताजा बयान आया है. इसमें उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का उदाहरण देते हुए कुर्बानी की बात कही. यह बयान उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मौजूदगी में दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में नए संकेत तलाशे जा रहे हैं. डीके शिवकुमार ने एक मंच पर बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने 20 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किया. उन्होंने अपनी पावर कुर्बान कर दी.

5. Cyclone Ditwah: टूट गईं सड़कें, मलबे में दबे घर, 56 लोगों की मौत...देखें श्रीलंका में बाढ़-भूस्खलन से मची तबाही

चक्रवाती तूफान दित्वा (Cyclone Ditwah) ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है. तूफान के कारण शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 23 लोग लापता बताए जा रहे हैं. हालात को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. सिर्फ जरूरी सेवाओं (जैसे अस्पताल, बिजली, पुलिस) में लगे कर्मचारियों को ही काम पर आना है. डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर (DMC) के अनुसार, श्रीलंका में पिछले 72 घंटों में ही 46 लोगों की जान गई है. बताया जा रहा है कि श्रीलंका में अधिकतर मौतें भूस्खलन के कारण हुई हैं क्योंकि एक दिन में ही द्वीप के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में 300 मिमी (11.8 इंच) से अधिक बारिश हुई है.





