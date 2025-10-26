Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से रविवार का दिन काफी अहम रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ASEAN समिट को वर्चुअली संबोधित किया. आसियान समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आसियान परिवार के साथ जुड़ने का मौका मिला है. आसियान भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का सबसे अहम हिस्सा है. बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा राजनीतिक बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित ‘वक्फ (संशोधन) कानून’ को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा.

1) 'हम साझा मूल्यों की डोर से बंधे हुए हैं...', ASEAN समिट को संबोधित कर बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ASEAN समिट को वर्चुअली संबोधित किया. आसियान समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आसियान परिवार के साथ जुड़ने का मौका मिला है. आसियान भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का सबसे अहम हिस्सा है.

2) बिहार: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मामले में एक्शन, एक आरोपी गिरफ्तार

बिहार के बेतिया में बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फोन पर धमकी दी थी कि अगर रकम नहीं दी गई तो सांसद के बेटे की हत्या कर दी जाएगी.

3) 'सत्ता में आए तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे', बिहार की चुनावी रैली में बोले तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा राजनीतिक बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित ‘वक्फ (संशोधन) कानून’ को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा.

4) कभी Kiss तो कभी डिनर.. अब पेरिस में हाथों में हाथ डाले नजर आए EX-पीएम ट्रूडो और कैटी पेरी

कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ग्लोबल पॉप सेंसेशन कैटी पेरी को लेकर कई महीनों से अटकलें थीं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. शनिवार को यह जोड़ा सार्वजनिक तौर पर नजर आया. इस दौरान दोनों ने एक-दूजे का हाथ पकड़ा हुआ था.

5) एक आखिरी बार, सिडनी से विदा ले रहा... स्वदेश वापसी से पहले रोहित शर्मा का इमोशनल पोस्ट

ऑस्ट्रेलिया के साथ टीम इंडिया की तीन मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो गई है. इस सीरीज में पूर्व कप्तान और भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे और उन्होंने एक फिफ्टी और एक नाबाद शतक लगाया. भले भी भारत 3 में से केवल एक ही मैच जीत पाया. लेकिन रोहित और विराट ने जिस अंदाज में खेला उससे उनके मिशन वर्ल्ड कप 2027 की उम्मीदें जिंदा दिखीं.

