पढ़ें 25 जनवरी 2023 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

खबरों के लिहाज से बुधवार का दिन काफी अहम रहा.

Jamia Ruckus: जामिया गेट पर सुरक्षाबल तैनात, कैंपस में छात्रों का विरोध जारी

Jamia Ruckus: जामिया के यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को दिल्‍ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा डॉक्‍यूमेंट्री की स्‍क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के बाद छात्र व‍िरोध कर रहे थे जिन्‍हें दिल्‍ली पुलिस ने हिरासत में लिया.

राहुल गांधी के कश्मीर वाले बयान पर हुआ सवाल, अमेरिका ने दिया ये जवाब

भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो कश्मीर की स्वायत्तता (autonomy) का मुद्दा उनकी प्राथमिकता में होगा. राहुल गांधी के इस बयान पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है.

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री पॉम्पियो ने सुषमा स्वराज को लेकर क्या कहा कि भड़क गए जयशंकर

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब 'Never Give an Inch: Fighting for the America I Love' में लिखा है कि सुषमा स्वराज कभी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्लेयर नहीं थीं. विदेश मंत्री जयशंकर ने सुषमा स्वराज को लेकर पॉम्पियो की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी को एक साल की जेल, जानिए पूरा मामला

योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 2014 लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में उन्हें दोषी पाया गया है और एक साल की सजा सुनाई गई है. उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लग गया है.

KL Rahul Wedding: वेडिंग गिफ्ट में विराट कोहली ने KL राहुल को दी करोड़ों की कार, एमएस धोनी भी मेहरबान!

स्टार ओपनर केएल राहुल और अथिया शेट्टी की शादी हो गई है. टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने केएल राहुल को महंगे तोहफे दिए हैं, इनमें विराट कोहली और एमएस धोनी का भी नाम शामिल है. केएल राहुल को तोहफे में क्या मिला है, जानिए...