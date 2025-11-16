Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 16 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एनआईए ने i20 कार मालिक को गिरफ्तार कर बड़ा सुराग हासिल किया, जबकि लालू परिवार का विवाद तेज होता जा रहा है और भाजपा तंज कस रही है. अमेरिका को लेकर जेपी मॉर्गन की गंभीर चेतावनी सामने आई है. बिहार चुनाव पर विवादास्पद बयान देने वाले RJD नेता मदन शाह फिर चर्चा में हैं. केरल में चुनावी कार्य के दबाव में एक BLO ने आत्महत्या कर ली.

दिल्ली धमाके की तस्वीर. (Photo- PTI)
दिल्ली धमाके की तस्वीर. (Photo- PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 16 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है, i20 कार के मालिक को गिरफ्तार कर आतंकियों की साजिश की परतें खुल रही हैं. वहीं, लालू परिवार में रोहिणी और तेजस्वी को लेकर बढ़ते विवाद पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है. अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की व्यापार नीतियां नहीं सुधरीं तो यूरोप जैसी आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा सकता है. बिहार चुनाव में टिकट न मिलने पर हंगामा मचाने वाले RJD नेता मदन शाह का "25 सीटों वाला श्राप" भी चर्चा में है. इसी बीच केरल में भारी काम के दबाव से एक BLO ने जान दे दी, जिससे चुनावी सिस्टम पर कई सवाल उठ गए हैं.

दिल्ली ब्लास्ट: आतंकी हमले में शामिल i20 कार का मालिक गिरफ्तार, उमर के साथ मिलकर रची थी पूरी साजिश
 
दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके के मामले में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को बड़ी कामयाबी मिली है. एजेंसी ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया था.

'जिस परिवार में बहू-बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पल से पीटा जाता हो...', लालू के पारिवारिक विवाद पर BJP का तंज

लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर मचे विवाद ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और अपने ही परिवार से दूरी बनाने के फैसले ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है. मामला जैसे-जैसे बढ़ रहा है, विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं.

Warning For US: अमेरिका को वॉर्निंग... जेपी मॉर्गन ने कहा- संभल जाएं, नहीं तो यूरोप जैसा होगा हाल!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक ने दुनियाभर के देशों को हिलाकर रख दिया और इसका असर अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है. भारत, जापान हो या फिर चीन टैरिफ के चलते ट्रेड वॉर की स्थिति तक बन गई. अमेरिका की ट्रेड पॉलिसियों को लेकर जेपी मॉर्गन चेज ने बड़ी चेतावनी दी है. JPMorgan Chase CEO जेमी डिमन ने अलर्ट करते हुए कहा है कि अगर US में व्यापार विरोधी नीतियां जारी रहीं, तो यूरोप जैसा आर्थिक संकट दिख सकता है.

टिकट कटा तो कपड़े फाड़े, जमीन पर लेटकर रोए... RJD को दिया था 25 सीटों का श्राप, अब सच साबित हुई बात

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता मदन शाह, जो पिछले महीने टिकट न मिलने पर अपने कपड़े फाड़कर और जमीन पर गिरकर रोते नजर आए थे, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के बुरे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है. मदन शाह ने कहा, 'टिकट नहीं मिलने के दर्द ने उन्हें पागल बना दिया था. मैं पटना में लालू यादव से मिलने गया था, लेकिन कोई मिला नहीं. मैं इतना आहत था कि कपड़े फाड़ दिए. जमीन पर गिर पड़ा और श्राप दे दिया कि उनकी पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी, और वाकई ऐसा हो गया.'

'काम का दबाव, रात 2 बजे तक फॉर्म भरते थे...', केरल में SIR प्रक्रिया से जुड़े BLO ने किया सुसाइड

केरल के कन्नूर जिले में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है. पय्यानूर के सरकारी स्कूल में काम करने वाले अनीश जॉर्ज अपने घर में फांसी पर लटके पाए गए. वह चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में काम कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि उनका शव घर की पहली मंजिल के हॉल में मिला.

