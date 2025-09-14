scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

डोनाल्ड ट्रंप को एक नया विलेन मिल गया है. रूसी तेल खरीदने के लिए भारत की महीनों तक तीखी आलोचना करने और सेकेंडरी टैरिफ लगाकर नई दिल्ली पर हमला करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अब चीन पर निशाना साध रहे हैं.

Advertisement
X
IND vs PAK Asia Cup
IND vs PAK Asia Cup

एश‍िया कप 2025 में भारत और पाक‍िस्तान के बीच मुकाबले पर पूरे देश में अलग-अलग आवाजें उठ रही हैं. कई लोगों का मानना है कि भारतीय टीम के ख‍िलाड़‍ियों को एश‍िया कप में पाकिस्तान के ख‍िलाफ नहीं खेलना चाहिए था. असम के उदलगुड़ी समेत उत्तर-पूर्व भारत के कई हिस्सों में रविवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है. भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने नई दिल्ली पर ग्लोबल ट्रेड से फायदा उठाते हुए बाज़ार पहुंच को सीमित करने का आरोप लगाया है. पढ़ें आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

1. Exclusive: 'कोई ख‍िलाड़ी पाकिस्तान से एश‍िया कप में खेलना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर...', सुरेश रैना ने बताई टीम इंड‍िया के अंदर की बात 

एश‍िया कप 2025 में भारत और पाक‍िस्तान के बीच मुकाबले पर पूरे देश में अलग-अलग आवाजें उठ रही हैं. कई लोगों का मानना है कि भारतीय टीम के ख‍िलाड़‍ियों को एश‍िया कप में पाकिस्तान के ख‍िलाफ नहीं खेलना चाहिए था. पहलगाम हमले के पीड़‍ित पर‍िवारों ने भी आवाज उठाई और कहा कि उनके जख्म अभी भी हरे हैं, उनके आंसू थम नहीं रहे हैं. वहीं अब इस मुकाबले को लेकर यह भी तर्क दिया जा रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) में ज‍िस तरह सुरेश रैना, हरभजन सिंह, श‍िखर धवन, युवराज सिंह, इरफान पठान, युसूफ पठान जैसे दिग्गज सीन‍ियर्स प्लेयर्स ने किया, वैसा भारतीय टीम क्यों नहीं कर रही है. आख‍िर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं. क्या मौजूदा टीम के ख‍िलाड़ी बायकॉट नहीं कर सकते?

सम्बंधित ख़बरें

nepal normalcy
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
PM Modi congratulated Sushila Karki on becoming the interim Prime Minister of Nepal
पढ़ें 13 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Retail inflation Hike in August
पढ़ें 12 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Monsoon Rain Updates (File Photo-ITG)
पढ़ें 12 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Sonia Gandhi
पढ़ें 11 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Advertisement

2. नॉर्थ-ईस्ट के कई राज्यों में महसूस हुए भूकंप के झटके, 5.8 रही तीव्रता, असम में था केंद्र 

असम के उदलगुड़ी समेत उत्तर-पूर्व भारत के कई हिस्सों में रविवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है. एनसीएस ने बताया कि इस भूकंप का केंद्र असम के उदलगुड़ी में था. इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी. असम के अधिकारियों के अनुसार, भूकंप के झटके दोपहर 5:20 बजे (IST) महसूस किए गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस प्राकृतिक घटना से किसी भी तरह की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई तत्काल सूचना नहीं मिली है. राहत और बचाव टीमें सतर्क हैं और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लिया जा रहा है.

3. 'हमसे एक बोरी मक्का तक नहीं खरीदता...', भारत के सख्त रुख के आगे बेबस नजर आए अमेरिकी मंत्री

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी का भारी-भरकम टैरिफ लगाया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर तमाम अमेरिकी अधिकारी लगातार भारत की तरफ से लगाए जाने वाले हाई टैरिफ की दुहाई देते रहते हैं. अब भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने नई दिल्ली पर ग्लोबल ट्रेड से फायदा उठाते हुए बाज़ार पहुंच को सीमित करने का आरोप लगाया है. 'एक्सियोस' को दिए एक इंटरव्यू में, लुटनिक ने कहा कि भारत अपनी 140 करोड़ अरब की आबादी पर गर्व करता है, लेकिन अमेरिकी कृषि निर्यात के मामले में खुलापन बहुत कम दिखाता है. उन्होंने कहा कि भारत शेखी बघारता है कि उसकी आबादी 140 करोड़ है, फिर वो हमसे एक बुशल (25.40 किलो) मक्का क्यों नहीं खरीद रहा?

Advertisement

4. भारत नहीं, अब रूस और चीन पर फोकस... टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने खोज निकाले बड़े 'दुश्मन'

डोनाल्ड ट्रंप को एक नया विलेन मिल गया है. रूसी तेल खरीदने के लिए भारत की महीनों तक तीखी आलोचना करने और सेकेंडरी टैरिफ लगाकर नई दिल्ली पर हमला करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अब चीन पर निशाना साध रहे हैं. अपने ताजा ट्रुथ सोशल पोस्ट में, ट्रंप ने गरजते हुए कहा कि NATO देशों को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए और मॉस्को पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए एकजुट होना चाहिए. साथ ही उन्होंने बीजिंग पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का भी आह्वान किया.

5.  कभी व्हाट्सएप को देती थी टक्‍कर... अब बंद हो रही ये भारतीय कंपनी, सरकार के फैसले का असर!

सरकार के एक फैसले के बाद भारतीय कंपनी ने अपना संचालन बंद करने का ऐलान किया है. यह कंपनी कभी व्‍हाट्सएप को भारत में टक्‍कर दे रही थी, लेकिन 13 साल के संचालन के बाद अपने दरवाजे बंद करने जा रही है. कंपनी के फाउंडर और CEO कविन मित्तल ने ऐलान किया कि सभी परिचालन बंद कर दिए जाएंगे. कंपनी में हाल ही में अमेरिका में भी कारोबार शुरू किया था, उसे भी बंद करेगी. यह घरेलू कंपनी हाइक (Hike Company) है. इसके बंद का ऐलान भारत में रियल-मनी गेमिंग पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध के बाद हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement