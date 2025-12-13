scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

केरल निकाय चुनावों में लेफ्ट की बढ़त, तिरुवनंतपुरम में NDA आगे है. लियोनेल मेसी कोलकाता पहुंचे, फैंस में उत्साह है. दिल्ली में AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. करुर भगदड़ मामले में SC सख्त और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है. पढ़ें आज सुबह की अहम खबरें...

मेस्सी भारत दौरे पर आए हैं.

देश और दुनिया की बड़ी खबरों में केरल निकाय चुनावों की मतगणना जारी है, जहां लेफ्ट गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, जबकि तिरुवनंतपुरम में NDA आगे चल रही है. फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के तहत कोलकाता पहुंचे, एयरपोर्ट पर हजारों फैंस उमड़े. दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, कई इलाकों में AQI 400 के पार है. तमिलनाडु के करुर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है. रेलवे यात्रियों को बेहतर भोजन देने की नई पहल शुरू हुई है. महाराष्ट्र में 1100 पुलिस थानों में MahaCrimeOS AI लागू होगा. भारत-चीन के बीच बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ता का नया दौर भी हुआ. पढ़ें आज सुबह की अहम खबरें...

केरल निकाय चुनाव रिजल्ट LIVE: लेफ्ट गठबंधन को बढ़त, थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में NDA आगे, कांग्रेस भी दे रही फाइट

केरल स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना चल रही है. ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों, नगरपालिकाओं और निगमों के 23,576 वार्डों में मतों की गिनती पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे. केरल के सात ज़िलों में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में 70.91 प्रतिशत और दूसरे चरण में 76.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था.  

कोलकाता पहुंचे लियोनेल मेसी, सुपरस्टार फुटबॉलर की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर जमा हुए हजारों फैंस

अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी शनिवार को 'GOAT इंडिया टूर 2025' की शुरुआत के लिए कोलकाता पहुंचे. मेसी मियामी से दुबई होते हुए कोलकाता पहुंचे. देर रात होने के बावजूद हजारों फैंस एयरपोर्ट के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए जमा हो गए. मेसी अपने तीन दिन के दौरे में कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली जाएंगे.

दिल्ली 'गैस चैंबर' में तब्दील, AQI 400 के पार, ITO समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 'गंभीर'

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह ज़हरीले स्मॉग की मोटी परत छाई रही. CPCB के अनुसार सुबह 6 बजे ITO क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. इस दौरान वजीरपुर में AQI 443, जहांगीरपुरी में 439, आनंद विहार और रोहिणी में 434, नरेला में 425 और बावना में 424 दर्ज किया गया.

करुर भगदड़ हादसा: 'हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा...', SC ने मद्रास HC के रजिस्ट्रार को जारी किया नोटिस

तमिलगा वेत्री कषगम यानी TVK की करुर रैली के दौरान हुई भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है. हमें देखना होगा. इस हादसे में 41 लोग मारे गए थे और 60 से ज़्यादा घायल हो गए थे.

यात्रियों के लिए खुशखबरी... अब ट्रेन में मिलेगा हेल्दी और रेस्टोरेंट जैसा खाना, IRCTC ने शुरू की नई पहल

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देशभर में एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लागू किया है. इसके तहत खाना तैयार करने और उसे परोसने की जिम्मेदारी अलग-अलग की गई है. इस मॉडल के तहत अनुभवी फूड ब्रांड्स बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करेंगे और ट्रेनों में उसकी सप्लाई की जाएगी. फिलहाल ये कॉन्सेप्ट चुनिंदा ट्रेनों में शुरू किया गया है.

महाराष्ट्र के सभी 1100 पुलिस थानों में लागू होगा MahaCrimeOS AI, सत्य नडेला ने किया ऐलान

मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर 2025 के दौरान शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन सत्य नडेला ने महाराष्ट्र में MahaCrimeOS AI का का राज्य-व्यापी रोलआउट घोषित किया. ये एआई-संचालित प्लेटफॉर्म अब महाराष्ट्र के 1100 पुलिस स्टेशनों में उपलब्ध होगा, इससे साइबरक्राइम मामलों के तेज़ और अधिक प्रभावी निपटारे में मदद मिलेगी.

भारत-चीन के बीच नए दौर की वार्ता, द्विपक्षीय संबंधों पर जोर की पैरवी

भारत और चीन के बीच बीजिंग में नए दौर की बातचीत हुई. ये बातचीत दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगस्त में हुई बैठक के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक प्रगति की पुष्टि की गई.

