केरल निकाय चुनाव रिजल्ट LIVE: लेफ्ट गठबंधन को बढ़त, थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में NDA आगे, कांग्रेस भी दे रही फाइट

केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना चल रही है. केरल में कुल 1200 स्थानीय निकायों में से 1199 निकायों में 9 और 11 दिसंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था. कन्नूर जिले की मट्टन्नूर नगरपालिका में इस बार चुनाव नहीं हुए, क्योंकि यहां सितंबर 2027 में चुनाव होने हैं. केरल के सात जिलों में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में 70.91 प्रतिशत और दूसरे चरण में 76.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. नगर निगमों, नगरपालिकाओं, ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए ये चुनाव हुए थे.

पहले चरण में 9 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम सहित सात जिलों में पंचायतों, नगरपालिकाओं और तीन निगमों के 11,000 से अधिक वार्डों के लिए चुनाव हुए थे. स्थानीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण का मतदान पहले चरण के मतदान के दो दिन बाद यानी 11 दिसंबर को सात जिलों के 595 स्थानीय निकायों में हुआ था. केरल स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल तैयार करेंगे. स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम अक्सर मतदाताओं के मूड का संकेत देते हैं; 2010 और 2015 के स्थानीय निकाय चुनावों में सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ नतीजे आए थे. विपक्ष ने बाद में 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव जीते थे. केरल स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों के ताजा अपडेट्स यहां पढ़ें...

तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में NDA आगे

तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव के लिए जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को मिली बढ़त.

शुरुआती रुझानों में LDF ने बनाई बढ़त

केरल स्थानीय निकाय चुनाव 2025 की मतगणना के शुरुआती आधे घंटे के रुझानों में CPIM के नेतृत्व वाले वामपंथी दलों के गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने सभी मंडलों में बढ़त हासिल कर ली है. 6 नगर निगमों में से LDF 3 में और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) 1 में आगे है. 86 नगरपालिकाओं में से LDF 21 में, UDF 18 में और NDA 2 में आगे है. कुल 152 ब्लॉक पंचायतों में से अब तक के रुझानों में- LDF 11 और UDF 7 में आगे है. वहीं कुल 941 ग्राम पंचायतों के शुरुआती रुझानों में- LDF 46, UDF 37 और NDA 6 में आगे है.

केरल में 244 केंद्रों पर मतगणना जारी

केरल में स्थानीय निकायों के लिए हुए 9 और 11 दिसंबर को हुए चुनाव के लिए 244 केंद्रों पर मतगणना जारी है. ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, नगरपालिकाओं और निगमों सहित 1199 स्थानीय निकायों में नए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के उम्मीदवार शामिल थे.

