महाराष्ट्र के सभी 1100 पुलिस थानों में लागू होगा MahaCrimeOS AI, सत्य नडेला ने किया ऐलान

मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर 2025 के दौरान शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन सत्य नडेला ने महाराष्ट्र में MahaCrimeOS AI का राज्य-व्यापी रोलआउट घोषित किया. यह एआई-संचालित इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म अब महाराष्ट्र के सभी 1100 पुलिस स्टेशनों में तैनात किया जाएगा, जिससे साइबरक्राइम मामलों के तेज और अधिक प्रभावी निपटारे में मदद मिलेगी.

और पढ़ें

'नागपुर में काम कर रहा MahaCrimeOS AI'



अपने संबोधन में नडेला ने कहा कि एआई और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर माइक्रोसॉफ्ट का काम अब जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रभाव दिखा रहा है. उन्होंने बताया कि MahaCrimeOS AI पहले ही नागपुर में सक्रिय है, जहां पुलिस अधिकारी कुछ ही मिनटों में साइबरक्राइम केस दर्ज कर पा रहे हैं. जिन जांचों में पहले मैन्युअल प्रक्रियाओं की वजह से महीनों लगते थे, उन्हें अब एआई की मदद से काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.

'तकनीक का मतलब लोगों को सशक्त बनाना'

मुंबई में आयोजित सेशन को संबोधित करते हुए सत्य नडेला ने कहा, 'हमारे लिए तकनीक का मतलब हमेशा लोगों और संगठनों को सशक्त बनाना रहा है. तकनीक हमें यह दोबारा सोचने का मौका देती है कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे नई सीमाओं तक पहुंच सकते हैं.'

---- समाप्त ----