तमिलनाडु: Chess Olympiad के विज्ञापन से विश्वनाथन आनंद गायब, BJP ने उठाए सवाल

44वें चेस ओलंपियाड को लेकर चेन्नई सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है. इस विज्ञापन में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अलावा एआर रहमान भी दिख रहे हैं. विज्ञापन को लेकर भाजपा ने सवाल उठाया है. तमिलनाडु भाजपा के चीफ के अन्नामलाई सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि चेस ओलंपियाड का विज्ञापन स्टालिन सरकार ने जारी किया है लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस विज्ञापन में चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ही नहीं हैं. बता दें कि चेन्नई के महाबलिपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेस ओलंपियाड का आयोजन किया गया है.

साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार रजनीकांत ने शुक्रवार शाम को विज्ञापन जारी किया है. विज्ञापन में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन एक्टिंग करते दिख रहे हैं. विज्ञापन के जारी होने के बाद अन्नामलाई ने ट्वीट कर कहा कि शतरंज ओलंपियाड के विज्ञापन में विश्वनाथन आनंद नहीं हैं? यह विज्ञापन तमिलनाडु में DMK सरकार की तरह है, सब दिखावा जिसका कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि भगवान के लिए हमारे मुख्यमंत्री को अभिनय पर नहीं बल्कि तमिलनाडु में शासन पर ध्यान केंद्रित करने दें जो पहले से ही जर्जर है.

No Viswanathan Anand avl in an advertisement for Chess Olympiad?



This Advertisement is just like DMK @arivalayam govt in TN - all show & no substance.



For God’s sake let our @CMOTamilnadu focus on governance that is already in shambles & not on acting! https://t.co/230pOyVo1v