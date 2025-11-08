scorecardresearch
 

महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, फिर बिस्तर में लपेटकर नदी में फेंका शव

महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति की उसकी ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी. हत्या को अंजाम देेने के बाद महिला ने शव को नदी में फेंक दिया और दोनों फरार हो गए.

महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 44 वर्षीय व्यक्ति की उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को नदी में फेंक दिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

बदलापुर पुलिस ने गुरुवार को अपराध करने के बाद से फरार चल रहे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी मनीषा परमार और लक्ष्मण भोईर (36) पड़ोसी थे और उनके बीच प्रेम संबंध थे. पीड़ित किसन परमार ने अपनी पत्नी से उसके अवैध संबंधों के बारे में बात की थी.

यह भी पढ़ें: मां-बाप को कुल्हाड़ी से काट डाला फिर बेटे ने खुद लगाई फांसी, महाराष्ट्र में डबल मर्डर और आत्महत्या से सहम गए लोग

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने किसन परमार की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. उसके शव को बिस्तर में लपेटा और बदलापुर की एक नदी में फेंक दिया.  इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने गुरुवार रात पीड़ित का शव बरामद किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

यह भी पढ़ें: हमीरपुर: इश्क के जुनून में चली गई चार बच्चों के बाप की जान, खेत में मिली लाश; प्रेमिका और उसके पिता पर हत्या का आरोप

आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और 238 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है. मामले में जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है. 

