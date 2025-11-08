महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, फिर बिस्तर में लपेटकर नदी में फेंका शव

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 44 वर्षीय व्यक्ति की उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को नदी में फेंक दिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.
बदलापुर पुलिस ने गुरुवार को अपराध करने के बाद से फरार चल रहे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी मनीषा परमार और लक्ष्मण भोईर (36) पड़ोसी थे और उनके बीच प्रेम संबंध थे. पीड़ित किसन परमार ने अपनी पत्नी से उसके अवैध संबंधों के बारे में बात की थी.
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने किसन परमार की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. उसके शव को बिस्तर में लपेटा और बदलापुर की एक नदी में फेंक दिया. इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने गुरुवार रात पीड़ित का शव बरामद किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और 238 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है. मामले में जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.