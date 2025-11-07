scorecardresearch
 

मां-बाप को कुल्हाड़ी से काट डाला फिर बेटे ने खुद लगाई फांसी, महाराष्ट्र में डबल मर्डर और आत्महत्या से सहम गए लोग

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सावरगांव डुकरे में बेटे ने जमीन को लेकर हुए विवाद में अपने माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक दंपति की पहचान सुभाष और लता डुकरे के रूप में हुई, जबकि आरोपी बेटे का नाम विशाल डुकरे है. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है.

जमीन विवाद ने ली तीन जिंदगियां.(Photo: Zaka B.Khan/ITG)
महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में शुक्रवार की सुबह हत्या और आत्महत्या से सनसनी फैल गई. यहां एक ही परिवार के तीन लोगों की लाशें एक घर से बरामद हुईं. गांव के लोगों ने जब सुबह देर तक घर का दरवाजा नहीं खुलते देखा, तो उन्होंने खिड़की से झांककर देखा. अंदर का दृश्य देख उनके होश उड़ गए. तीनों लाशें खून से सनी पड़ी थीं.

जमीन के विवाद ने ली तीन जिंदगियां

मामला के चिखली तहसील के सावरगांव डुकरे गांव की है. जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय सुभाष दिगंबर डुकरे, उनकी पत्नी लता डुकरे और बेटा विशाल डुकरे (40) एक ही घर में रहते थे. विशाल शराब का आदी था और अपने पिता से जमीन अपने नाम करवाने को लेकर अक्सर झगड़ा करता था. सुभाष को डर था कि अगर जमीन बेटे के नाम कर दी, तो वह उसे बेच देगा. गुरुवार रात इसी बात पर फिर विवाद हुआ और गुस्से में विशाल ने अपने माता-पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दोनों की हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के बुलढाणा में दर्दनाक हादसा... मां-बेटी की विश्वगंगा नदी में डूबकर मौत

हत्या के बाद की आत्महत्या

दोनों की हत्या करने के बाद विशाल ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना देर रात की बताई जा रही है. शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जब पड़ोसी घर से कोई हलचल नहीं देख पाए, तो उन्होंने झांककर देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर चिखली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और खिड़की तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई. 

Advertisement

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसपी नीलेश तांबे भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थानेदार भूषण गावंडे ने बताया कि यह जमीन को लेकर हुए पारिवारिक विवाद का मामला है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

