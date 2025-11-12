महाराष्ट्र: जमीनी विवाद में रिश्तेदारों ने युवक को मारी गोली... हालत गंभीर

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में संपत्ति विवाद के बाद एक 27 वर्षीय व्यक्ति अपने रिश्तेदार द्वारा गोली चलाए जाने से घायल हो गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना मंगलवार शाम भिवंडी इलाके के लोनाड गांव में हुई.

और पढ़ें

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित अपनी मोटरसाइकिल से अस्पताल जा रहा था, तभी उसके रिश्तेदार ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे रोक लिया और रिवॉल्वर से उस पर बिल्कुल नजदीक से गोली चला दी. इसके बाद वे भाग गए.

यह भी पढ़ें: शहडोल में जमीनी विवाद पर दो सगे भाइयों की पीट-पीटकर हत्या, तीसरा भाई गंभीर...वारदात का वीडियो आया सामने

भूमि विवाद के चलते हुई फायरिंग

इस हमले में पीड़ित विक्की दलवी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. अधिकारी ने बताया कि यह घटना उनके बीच चल रहे भूमि विवाद का नतीजा थी.

यह भी पढ़ें: UP: मैनपुरी में जमीनी विवाद पर जातिगत हिंसा, दबंगों का दलित परिवार पर पथराव, महिला समेत कई घायल

पडघा पुलिस ने बुधवार को तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और 3(5) (साझा इरादा) व शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है. जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

---- समाप्त ----