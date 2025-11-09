scorecardresearch
 

घर के बाहर खेल रही 2 वर्षीय बच्ची को कुत्ते ने नोंचा, हालत गंभीर

महाराष्ट्र के ठाणे में एक आवारा कुत्ते ने 2 साल की बच्ची को कई बार काट लिया. जिससे बच्ची घायल हो गई और उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है.

कुत्ते के काटने से 2 साल की बच्ची की हालत गंभीर. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक आवारा कुत्ते द्वारा बार-बार काटे जाने से दो साल की बच्ची घायल हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को दिवा इलाके में वेदा विकास कजारे पर कुत्ते के हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

बच्ची अपनी इमारत के बाहर एक अन्य बच्चे के साथ थी, तभी एक आवारा कुत्ते ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया. उसके पिता ने बताया कि कुत्ता गिरी हुई बच्ची को काटता रहा. आस-पास खड़े लोगों ने बच्ची को बचाया और उसे कलवा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया.

बच्ची को 5 जगहों पर काटा

वेदा के पिता ने बताया कि उसके शरीर पर कम से कम 5 जगहों पर कुत्तों ने काटा है. उन्होंने बताया कि अब उसकी हालत स्थिर है. एक स्थानीय नेता ने ठाणे नगर निगम की आलोचना करते हुए कहा कि बार-बार शिकायतों के बावजूद इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या बेकाबू हो गई है.

अगर नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं करता है, तो वे जानवरों को निगम कार्यालय के अंदर छोड़ देंगे. वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी गुस्सा है. 

