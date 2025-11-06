scorecardresearch
 

Feedback

अहमदाबाद: पार्किंग में खेल रहे 6 साल के बच्चे को जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने काटा, घटना CCTV में कैद

अहमदाबाद में पार्किंग में खेल रहे 6 साल के बच्चे को जर्मन शेफर्ड ने काट लिया. सीसीटीवी में बच्चा गिरकर भागता नजर आया. घटना के बाद पुलिस ने कुत्ते की मालकिन को गिरफ्तार किया और कुत्ते को नगर निगम की टीम ने कब्जे में लिया. इससे पहले भी इसी कुत्ते ने एक अन्य बच्चे को काटा था, जिससे लोगों में डर और गुस्सा है.

Advertisement
X
जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने बच्चे को काटा (Photo: Atul Tiwari/ITG)
जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने बच्चे को काटा (Photo: Atul Tiwari/ITG)

अहमदाबाद के रामोल इलाके में न्यू मणिनगर स्थित शरणम एलीगंस सोसायटी में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना हुई. यहां 6 साल का अयान नाम का बच्चा पार्किंग में खेल रहा था, तभी एक जर्मन शेफर्ड ने उस पर हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि कुत्ता अचानक बच्चे पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया. बच्चा घबराकर रोते हुए भाग गया.

कुत्ते की मालकिन पापाबेन उर्फ संगीता वनीयार उस वक्त वहीं मौजूद थीं, लेकिन बच्चे की हालत देखने के बजाय वह अपने कुत्ते को लेकर वहां से चली गईं. बच्चे को पैर और जांघ पर गंभीर चोटें आईं. उसके पिता नितेश गुंदेल ने रामोल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई. पुलिस ने पापाबेन को बीएनएस की धारा 291 और 125(ए) के तहत गिरफ्तार कर लिया.

जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने 6 साल के बच्चे को काटा

सम्बंधित ख़बरें

मारने के बाद कचरे में फेंका शव.(Photo: AI-generated)
कुत्ते ने काटा तो परिवार बना जल्लाद! डंडे और पत्थर से पीट-पीटकर मार डाला, 4 गिरफ्तार 
A soldier asked for a month's leave after being bitten by a dog
बस्ती में हेड कांस्टेबल को कुत्ते ने काटा, इलाज के लिए एसपी ने दी एक महीने की छुट्टी 
6 साल के मासूम को कुत्ते ने काटा
6 साल के मासूम को आवारा कुत्ते ने काटा, घटना CCTV में कैद  
(प्रतीकात्मक फोटो)
आवारा कुत्ते ने काटा, रेबीज का इंजेक्शन के साथ दी सभी डोज, फिर भी गई लड़की की जान  
प्रतीकात्मक फोटो.
स्कूल जा रही मासूम बच्ची को कुत्ते ने काटा, MCD बोली- नसबंदी सेंटर का नहीं है डॉग 

पुलिस ने बताया कि यह वही जर्मन शेफर्ड है जिसने कुछ महीने पहले इसी सोसायटी में रहने वाले गणेश पाटिल के बेटे प्रियांश को भी काटा था. उस समय मालकिन ने भविष्य में ध्यान रखने का वादा किया था, लेकिन फिर से हमला हो गया.

नगर निगम के CNCD विभाग ने कुत्ते को अपने कब्जे में लेकर दानीलीमड़ा स्थित केंद्र में जांच के लिए रखा है. सोसायटी के लोगों में डर और आक्रोश है. सभी का कहना है कि अब यह कुत्ता सोसायटी में नहीं रहना चाहिए ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

बता दें, इसी साल मई में अहमदाबाद में रोटविलर कुत्ते के हमले में एक चार महीने की बच्ची की मौत हो चुकी है. बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं ने शहर में पालतू कुत्तों की सुरक्षा और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement