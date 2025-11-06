अहमदाबाद: पार्किंग में खेल रहे 6 साल के बच्चे को जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने काटा, घटना CCTV में कैद

अहमदाबाद के रामोल इलाके में न्यू मणिनगर स्थित शरणम एलीगंस सोसायटी में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना हुई. यहां 6 साल का अयान नाम का बच्चा पार्किंग में खेल रहा था, तभी एक जर्मन शेफर्ड ने उस पर हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि कुत्ता अचानक बच्चे पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया. बच्चा घबराकर रोते हुए भाग गया.

कुत्ते की मालकिन पापाबेन उर्फ संगीता वनीयार उस वक्त वहीं मौजूद थीं, लेकिन बच्चे की हालत देखने के बजाय वह अपने कुत्ते को लेकर वहां से चली गईं. बच्चे को पैर और जांघ पर गंभीर चोटें आईं. उसके पिता नितेश गुंदेल ने रामोल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई. पुलिस ने पापाबेन को बीएनएस की धारा 291 और 125(ए) के तहत गिरफ्तार कर लिया.

जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने 6 साल के बच्चे को काटा

पुलिस ने बताया कि यह वही जर्मन शेफर्ड है जिसने कुछ महीने पहले इसी सोसायटी में रहने वाले गणेश पाटिल के बेटे प्रियांश को भी काटा था. उस समय मालकिन ने भविष्य में ध्यान रखने का वादा किया था, लेकिन फिर से हमला हो गया.

नगर निगम के CNCD विभाग ने कुत्ते को अपने कब्जे में लेकर दानीलीमड़ा स्थित केंद्र में जांच के लिए रखा है. सोसायटी के लोगों में डर और आक्रोश है. सभी का कहना है कि अब यह कुत्ता सोसायटी में नहीं रहना चाहिए ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

बता दें, इसी साल मई में अहमदाबाद में रोटविलर कुत्ते के हमले में एक चार महीने की बच्ची की मौत हो चुकी है. बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं ने शहर में पालतू कुत्तों की सुरक्षा और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

