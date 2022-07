हाथ हिलाया, भगवा गमछा लहराया... ऐसे ED दफ्तर के लिए निकले संजय राउत, Video

संजय राउत (Sanjay Raut) को आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने हिरासत में ले लिया है. इस दौरान के उनके कुछ वीडियोज सामने आए हैं. इसमें वह घर के बाहर जमा समर्थकों को हाथ हिलाते दिख रहे हैं. इसके साथ-साथ राउत ने अपने घर के बाहर आकर भगवा गमछा भी लहराया.

ईडी दफ्तर के लिए संजय राउत अपनी गाड़ी से निकले. सनरूफ वाली गाड़ी की छत से बाहर निकलकर राउत ने समर्थकों की तरफ हौसला रखने वाले इशारे किए.

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena leader Sanjay Raut being taken by ED officials along with them after he was detained in connection with Patra Chawl land scam case from his residence pic.twitter.com/VtjjuQJhxM