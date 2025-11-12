scorecardresearch
 

Feedback

नागपुर में नकली पुलिस का आतंक, चार वारदातों में बुजुर्गों और महिलाओं से लाखों की ठगी

नागपुर में नकली पुलिस बनकर ठगों ने चार वारदातों में बुजुर्गों और महिलाओं से लाखों के सोने के गहने लूट लिए. सभी घटनाएं दिनदहाड़े हुईं और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. पुलिस को शक है कि एक ही गिरोह ने चारों वारदातें की हैं. पुलिस कमिश्नर ने जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं.

Advertisement
X
नागपुर में नकली पुलिस ने बुजुर्गों के साथ बड़ा फ्रॉड किया है. (सांकेतिक तस्वीर)
नागपुर में नकली पुलिस ने बुजुर्गों के साथ बड़ा फ्रॉड किया है. (सांकेतिक तस्वीर)

नागपुर शहर में नकली पुलिस बनकर ठगों ने चार अलग-अलग वारदातों में बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाया. आरोपियों ने दिनदहाड़े लाखों रुपये के सोने के गहने ठग लिए. इन घटनाओं ने शहर में दहशत फैला दी है और पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पहली घटना तहसील थाना क्षेत्र की है, जहां 55 वर्षीय ममता धाडीवाल नामक महिला से चार अज्ञात लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर झांसा दिया. आरोपियों ने कहा कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, इसलिए वे उनके गहनों की जांच करना चाहते हैं.

1. पहली वारदात में महिला को विश्वास में लेकर उन्होंने करीब 3 लाख 70 हजार रुपये के गहने उतरवाए और फरार हो गए. यह घटना इतवारी रोड स्थित अमरकर ज्वेलर्स के सामने रविवार सुबह करीब 10:45 बजे हुई. पुलिस को इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज मिला है.

सम्बंधित ख़बरें

नागपुर में देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ 
स्पा सेंटर के अंदर चल रहा था सेक्स रैकेट. (Photo: Representational )
2000 रुपये देकर कमरे में पहुंची पुलिस, कपड़े उतारने से पहले ही लड़की गिरफ्तार 
युवक ने स्कूटी पर सांप को किया किस, Video 
लोगों ने की युवक पर कार्रवाई की मांग (Photo: Screengrab)
Video: स्कूटी पर गले में जिंदा सांप लटकाकर उसे KISS कर रहा था युवक और फिर... 
Farmer leader Bachchu Kadu has launched a scathing attack on those criticising his state-wide agitation
'हमने सेटिंग नहीं की, सरकार को झुकाया', किसान नेता बच्चू कडू का आलोचकों को जवाब 

यह भी पढ़ें: वार्ड में घुसा, भर्ती मरीज के पैर छुए, फिर गहने चोरी कर हो गया फरार... बांदा जिला अस्पताल में हुई वारदात

2. दूसरी वारदात जरीपटका थाना क्षेत्र में हुई, जहां दो अज्ञात ठगों ने 67 वर्षीय जुगलकिशोर शाहू से 10 तोले की सोने की चेन ठगी, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये है. उन्होंने बुजुर्ग को कागज की पुड़िया में पत्थर रखकर दे दी और वहां से फरार हो गए.

Advertisement

3. तीसरा मामला धंतोली थाना क्षेत्र का है. यहां मध्यप्रदेश से आए 68 वर्षीय किसान ओमप्रकाश जयसवाल से शादी समारोह के दौरान तीन युवकों ने पुलिस बनकर 66 हजार रुपये के गहने ठग लिए.

4. चौथी वारदात हुडकेश्वर क्षेत्र में हुई, जहां 65 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका उषा झाड़े से तीन ठगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दो लाख रुपये के गहने उतरवा लिए और मोटरसाइकिल से भाग निकले.

यह भी पढ़ें: ट्रेन से साइंटिस्ट की पत्नी के 15 लाख के गहने चोरी, फर्स्ट AC कोच से चोरों ने आभूषण से भरा बैग किया चोरी

जांच में खुलासा हुआ है कि इन चारों वारदातों के पीछे एक ही गिरोह का हाथ है. पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंगल ने बताया कि जून महीने में भी महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबोली गांव के गैंग ने इसी तरह की घटनाएं की थीं. 

तब दो लोगों को नकली पुलिस बनकर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अब नागपुर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या वही गिरोह फिर सक्रिय हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement