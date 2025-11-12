नागपुर में नकली पुलिस का आतंक, चार वारदातों में बुजुर्गों और महिलाओं से लाखों की ठगी

नागपुर शहर में नकली पुलिस बनकर ठगों ने चार अलग-अलग वारदातों में बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाया. आरोपियों ने दिनदहाड़े लाखों रुपये के सोने के गहने ठग लिए. इन घटनाओं ने शहर में दहशत फैला दी है और पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पहली घटना तहसील थाना क्षेत्र की है, जहां 55 वर्षीय ममता धाडीवाल नामक महिला से चार अज्ञात लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर झांसा दिया. आरोपियों ने कहा कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, इसलिए वे उनके गहनों की जांच करना चाहते हैं.

1. पहली वारदात में महिला को विश्वास में लेकर उन्होंने करीब 3 लाख 70 हजार रुपये के गहने उतरवाए और फरार हो गए. यह घटना इतवारी रोड स्थित अमरकर ज्वेलर्स के सामने रविवार सुबह करीब 10:45 बजे हुई. पुलिस को इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज मिला है.

2. दूसरी वारदात जरीपटका थाना क्षेत्र में हुई, जहां दो अज्ञात ठगों ने 67 वर्षीय जुगलकिशोर शाहू से 10 तोले की सोने की चेन ठगी, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये है. उन्होंने बुजुर्ग को कागज की पुड़िया में पत्थर रखकर दे दी और वहां से फरार हो गए.

3. तीसरा मामला धंतोली थाना क्षेत्र का है. यहां मध्यप्रदेश से आए 68 वर्षीय किसान ओमप्रकाश जयसवाल से शादी समारोह के दौरान तीन युवकों ने पुलिस बनकर 66 हजार रुपये के गहने ठग लिए.

4. चौथी वारदात हुडकेश्वर क्षेत्र में हुई, जहां 65 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका उषा झाड़े से तीन ठगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दो लाख रुपये के गहने उतरवा लिए और मोटरसाइकिल से भाग निकले.

जांच में खुलासा हुआ है कि इन चारों वारदातों के पीछे एक ही गिरोह का हाथ है. पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंगल ने बताया कि जून महीने में भी महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबोली गांव के गैंग ने इसी तरह की घटनाएं की थीं.

तब दो लोगों को नकली पुलिस बनकर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अब नागपुर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या वही गिरोह फिर सक्रिय हुआ है.

